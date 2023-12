Del pabellón a la justicia: Doctor que intervino a Pincoya será formalizado por corrupción

Hace días atrás el doctor Luis Japaz saltó nuevamente a la palestra tras realizarle una serie de procedimientos estéticos a la exparticipante de Gran Hermano, Jennifer Galvarini. Sin embargo, ahora hace noticia por motivos judiciales.

Esto, porque será formalizado por el delito de corrupción, al trabajar como asesor de la exalcadesa de Maipú, Cathy Barriga, y recibir un sueldo de cuatro millones de pesos mensuales.

Según informó CHV Noticias el odontólogo tenía el cargo de “Coordinador General de la Alcaldía”, luego que previamente estuviera a cargo de “registrar las transmisiones en vivo de la entonces alcaldesa y de ciertas aristas comunicacionales menores”, consignó el citado medio.

Japaz deberá presentarse el 16 de enero de 2024 en el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago junto a los demás implicados, quienes serán formalizados por el delito de corrupción.

Junto a él, se encuentra Ana María Cortés, exdirectora de Secplac; Andrea Díaz, exadministradora municipal; Andrea Monsalve y María Isabel Palma, ex directora de control en la Municipalidad de Maipú.

Luis Japaz, exasesor de Cathy Barriga

Críticas en redes a procedimiento de Pincoya

Fue durante una transmisión en vivo, con más de tres mil personas conectadas, que Luis Japaz le realizó un procedimiento estético facial a Jennifer Galvarini, el cual incluyó bótox, vitaminas y ácido hialurónico en nariz y mentón.

Sin embargo, hubo un momento en el live que llamó la atención de los seguidores, cuando Pincoya expresó su temor al procedimiento, lo que generó la intervención del esteticista.

“Amorcito necesito que no te muevas durante el procedimiento”, parte indicando el doctor a la chilota, mientras ella se movía temerosa del próximo pinchazo.

“Esto es un tratamiento inyectable no quirúrgico, no es un juego. Es un tratamiento que estamos realizando con un inmenso amor y cariño, y debes seguir mis indicaciones. Esto no es Gran Hermano, esto es una consulta clínica y te voy a pedir que cierres los ojos”, le señala el esteticista.

La actitud del doctor generó reacciones divididas en las redes sociales. Mientras algunos usuarios lo consideraron “desagradable” con Pincoya, otros entendieron la necesidad de mantener la calma durante un procedimiento estético.

“Con un doctor así no me atiendo ni por canje”, “Me dio pena cuando el doc la retó”, “Esa frase de ‘aquí no es Gran Hermano’ estuvo de más”, “Muy pesado el doctor”, fueron algunos de los comentarios.