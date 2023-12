“Él está convencido que no es un asesino”:La interesante teoría de Roberto Cox sobre el caso de Nicolás Zepeda

Roberto Cox se refirió al último mensaje de Nicolás Zepeda, esto horas antes de conocer el veredicto de la justicia francesa sobre el caso.

“En este juicio hablamos mucho de lo que hice mal, de lo que no hice, de lo que no dije”, declaró el chileno en ese entonces.

Asimismo, habría asegurado que “ciertamente estoy muy lejos de ser quien me gustaría ser, pero no soy un asesino”, sostuvo Nicolás, agregando que “¡No soy un asesino, no maté a Narumi!”.

El análisis de Cox

En este contexto, es donde el enviado especial de Chilevisión dio a conocer sus teorías detrás de las palabras de Zepeda en el segundo juicio.

“Esta mañana tuvimos mucho tiempo para analizar las palabras de Nicolás Zepeda y esta es una interpretación muy personal: primero, trató de intentar convencer (al tribunal) que él no tuvo nada que ver en todo esto y que es completamente inocente”.

“Yo interpreto estas palabras como que él está convencido que no es un asesino, en el sentido que no es una persona que sale a la calle a matar gente”, agregó Roberto Cox.

Según su interpretación y “por los mails y videos (que se han conocido), estamos hablando de una persona que estaba convencidísima de que lo que estaba haciendo Narumi en Francia estaba mal. De haber viajado, de conocer a otros chicos y abrirse al mundo. Él estaba convencido que merecía un castigo”.

“No me extrañaría que, en su fueron interno, estuviese convencido de que no es un asesinado y tal vez Narumi se lo merecía. Por eso grita ‘no soy un asesino’”, sentenció el periodista.

Cabe recordar que durante este jueves 21 de diciembre, Nicolás Zepeda fue declarado culpable del homicidio con premeditación de Narumi Kurosaki, y deberá pasar 28 años en la cárcel del país europeo.