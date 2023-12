“¡No soy un asesino, no maté a Narumi, yo no la maté!”: Las palabras de Nicolás Zepeda antes de conocer el veredicto

Este jueves termina el segundo juicio contra Nicolás Zepeda, quien es acusado del asesinato de su expareja, Narumi Kurosaki. El jurado deliberará y dará a conocer el veredicto esta jornada.

Antes de que el jurado dé a conocer su decisión, el chileno tuvo un momento para entregar sus últimas palabras, y negó nuevamente haber dado muerte a la joven japonesa.

En un buen francés, Zepeda comenzó diciendo que “en este proceso hablamos mucho de lo que hice mal, de lo que no hice, de lo que no dije”.

“Estoy muy lejos aquel que me gustaría ser, pero no soy un asesino, no soy un asesino, no maté a Narumi, yo no la maté”, aseguró muy afectado.

Ya rompiendo en llanto y con las manos en la cara, Zepeda grita: “No sé de qué otra manera decirlo. Yo no la maté”.

El Jurado

El jurado está conformado por 12 personas, de los cuales nueve son populares y tres son magistrados.

Si ocho votan porque es culpable, se declara tal y de lo contrario, inocente.

Hay que recordar que la Fiscalía pidió cadena perpetua.