“Me voy a enojar...”: Gabriel Boric sorprende a ministra Orellana con amistosa salida protocolar

Este viernes el Presidente Gabriel Boric sorprendió con dos salidas de protocolo que generaron gran simpatía entre los ciudadanos, durante la ceremonia para presentar la nueva Ley de Conciliación entre la vida personal, familiar y laboral.

En primer lugar, el Mandatario se tomó unos segundos para excusarse por su pequeño retraso, explicando que se encontraba con su terapeuta de salud mental, sacando aplausos entre los asistentes.

“Disculpen el retraso, me vine corriendo, me recomiendan siempre que no diga esto, pero yo creo que hay que decirlo, estaba en terapia, cuidar la salud mental es importante decirlo, y por eso nos atrasamos un poquito”, sinceró recibiendo las felicitaciones por su actitud y preocupación.

Pero, posteriormente, tuvo un gesto con la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, quien había estado de cumpleaños el día anterior.

Fue cuando la secretaria de Estado tomó el micrófono arriba del escenario que el Jefe de Estado le preguntó a viva voz si le había contado a la audiencia que celebró un año más de vida.

Gabriel Boric saluda a Orellana por su cumpleaños

“¿Les contaste que estás de cumpleaños?”, le consultó en voz alta, descolocando a la ministra, quien le pidió que mantuviera la discreción.

“Haces eso y ahí sí me voy a enojar. No es necesario”, le dijo la ministra, medio en broma, medio en serio.

Sin embargo, a pesar de la petición, Boric se puso de pie y le contó a todos los presentes que Orellana había estado de cumpleaños el día anterior.

Ahí, de forma espontánea, el publico aplaudió y luego procedió a cantante a la ministra, generando un distendido momento que fue calificado por ella como una “sutil intervención”, tal como quedó registrado en un video del medio The Clinic.