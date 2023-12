Revelan golpiza de vecinos a sujeto que abusó de vendedora en almacén de Valdivia

Un segundo video se difundió en redes sociales, respecto a la golpiza que recibió un hombre tras abusar de una comerciante en Valdivia. Todo ocurrió el viernes 23 de diciembre cuando el sujeto ingresó al almacén y tras darse cuenta que la vendedora estaba sola, se colocó detrás de ella para rozar su parte íntima.

Producto de ello, la mujer le dio un fuerte golpe en la cara y lo dejó encerrado en el negocio, mientras iba en búsqueda de sus vecinos para que hicieran justicia.

[ Le dio vuelta la cara: Vendedora de Valdivia se defendió de abusador y lo encerró en almacén ]

Fue así, según quedó registrado a través de las cámaras de seguridad, que ingresó un grupo de hombres al lugar y lo golpearon en reiteradas ocasiones.

Amiguis cacharon el vídeo de la soa que le pega a un acosador?? Yapo resulta que la wea tiene sehlgunda parte jajajahaha los vecinos le hicieron un cariñito cuando la mujer lo deja encerrado jajaja 😂🔥



Me encantan los finales felices 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/N7Q1YHFNWC — La Gate, rubia como La Chama (@callmegatx) December 25, 2023

Vendedora sufre abuso en almacén

“FUNA A ESTE DEGENERADO QUE ME ESTABA PUNTEANDO! LUCAS ZÚÑIGA DE VALDIVIA aclaro que esto pasó en Valdivia, sector Las Ánimas”, publicó.

“Estaba en mi trabajo, segundos antes había entrado mi mamá. Cuando ella se fue, entró este tipo,el cual miró si se había ido mi mamá y miró a ver si estaba acompañada en el negocio. Al ver que estaba sola pregunta por helados, le indiqué en dónde están y se gana atrás mío y sentí un primer rose”, describió.

“No le tome importancia (si me perseguí por mi celular). Había preguntado por hamburguesas veganas después y ahí me puntea cuando me agaché, reaccioné y me dice si ya me voy, lo dejé encerrado y fui a pedir ayuda, le sacaron la ctm y afuera me pide perdón y le comencé a pegar y me rasguño y salió corriendo!”, relató la afectada.