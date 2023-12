“No es relevante”: abogado de Karen Rojo reconoce que “pelea a puños” con reclusa en Utrecht “no afecta” su extradición a Chile

El abogado de Karen Rojo, que estos últimos días fue aislada en la cárcel de Utrecht tras protagonizar una “pelea a puños” con otra reclusa del recinto penitenciario de Países Bajos, aseguró que dicha sanción “no afecta” el proceso de extradición que sigue el Ministerio Público para que la exalcaldesa de Antofagasta cumpla en Chile su condena de cinco años y un día por el delito de fraude al fisco.

Si bien no aportó mayores detalles respecto de los motivos de Rojo para agredir a la otra reclusa, que según informó este miércoles elmostrador.cl habría sido por “un problema ligado a la comida”, Daniel Mackinnon expuso en conversación con lun.com que este tipo de conflictos “no son relevantes”.

“No manejamos mas información al respecto y, en nuestro concepto, no es relevante. Son conflictos que se dan ocasionalmente en cualquier centro de detención, ya sea en Chile o en el extranjero, en un contexto de privación de libertad”, agregó el abogado, quien explicó que al quedar aislada, Rojo perdió -de momento- la posibilidad de seguir en las favorables condiciones en que se mantenía recluída en Países Bajos.

“Ella tiene buenas condiciones, acceso a Skype, a llamadas internacionales. Eso jamás pasaría en una cárcel en Chile”, señaló Mackinnon.

“Ha ido familia para allá a verla, pero no es algo recurrente, porque no es fácil ir para allá para nadie. Después de un año y medio privada de libertad es obvio que una persona pueda estar más sensible que una situación normal. Sin embargo, donde está es una cárcel más respetuosa de los derechos humanos”, puntualizó el defensor de la exedil antofagastina, quien según informó lun.com solamente “ha sido visitada por su expareja, Javier Brevis, pero no así de su familia más directa”, situación que el medio aseguró “la tendría pasando por un momento muy sensible”.

Más allá del episodio del pugilato de Rojo, el abogado de la exjefa comunal aclaró que las consecuencias de su riña no afectarán el futuro legal de su clienta, quien “obviamente, se opuso a su extradición, y eso es lo que se está discutiendo”.

“No afecta de manera alguna (la pelea y aislamiento de Rojo) al fondo del proceso de extradición, en el cual se está a la espera de la apelación pendiente en la Corte Suprema de Países Bajos, lo que está en manos de los abogados de Países Bajos de las oficinas Van Doorne y Prakken D’Oliveira a quienes contraté para su defensa en abril del año pasado por encargo, en su momento, de la familia de Karen”, finalizó.

