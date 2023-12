“Siento vergüenza”: Diputada María Luisa Cordero admite recibir millonario sueldo pese a desafuero

La diputada María Luisa Cordero ha generado controversia al afirmar que continúa recibiendo su sueldo completo, a pesar de llevar cinco meses desaforada desde agosto. En una entrevista con el medio The Clinic, la parlamentaria afirmó: “Siento vergüenza” por percibir la totalidad de su salario.

La polémica inició en marzo cuando Cordero emitió desafortunados comentarios sobre la senadora Fabiola Campillai, quien sufrió la pérdida total de la visión debido al impacto de una bomba lacrimógena durante el estallido social en noviembre de 2019. La diputada afirmó que Campillai “tiene un ojo bueno, no es totalmente ciega”.

Estas declaraciones llevaron a una denuncia por injurias, resultando en el desafuero de Cordero por parte de la Corte Suprema.

A pesar de su ausencia en el hemiciclo desde agosto, la diputada ha recibido 35 millones de pesos brutosl. Consultada sobre este hecho, Cordero manifestó: “Siento vergüenza” y afirmó su intención de “reducir la mitad de los ingresos a los parlamentarios que pasen por un desafuero”.

La parlamentaria también criticó la demora en el proceso judicial en su contra y reiteró su postura sobre los comentarios hacia Campillai: “No me retracto, sino que deploro la forma en que se lo tomó ella. Yo no la denosté. Le comenté a un periodista que me parecía que ella ve, que tiene un porcentaje de visión”.