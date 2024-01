Daniel Andrade se declara un preso “político” y acusa que su detención por Caso Convenios es “injusta”

Daniel Andrade, exrepresentante legal de la fundación Democracia Viva, y quien junto al exseremi de Vivienda, Carlos Contreras, se mantiene detenido en la cárcel de Antofagasta por una de las aristas del “Caso Convenios”, afirmó en sus redes sociales ser un preso “político” en una investigación judicial que calificó de “injusta”.

El exmilitante de Revolución Democrática utilizó este sábado sus redes sociales para dar cuenta de sus primeros días preso, y lo que a su parecer ha sido un ataque político en su contra. Todo, en un comunicado que fue publicado por sus familiares en su cuenta de Instagram.

La defensa por el fraude

En la misiva, el ingeniero civil de la Universidad de Chile agradeció, en primera instancia, a todas aquellas personas que durante su reclusión carcelaria en Antofagasta le han apoyado. “Agradecerles sus cartas, sus muestras de cariño, su preocupación, sus rabias frente a esta injusticia”, puntualizó.

“Sus palabras son un bálsamo en esta prisión política, son mi mayor luz y esperanza entre estas celdas y murallas. Quiero que sepan que dentro de todo, estoy bien. Fui bien recibido por el resto de los reos del módulo. No estoy pasando frío y no me quejo del rancho y la comida”, prosiguió Andrade, quien sinceró que en su encierro descubrió que “las cosas sencillas son valiosas”.

“A los días de mi ingreso levanté un taller de inglés para el resto de los reos que ya venían con el bichito de aprovechar el tiempo en la cana. Estamos viendo cómo levantar una nivelación de estudio de lenguaje y matemáticas. Estamos solicitando el ingreso de una pizarra y plumones”, indicó el imputado, quien valoró -al menos- de su detención “poder hacer estos talleres. Me llena el alma”.

“Los que me conocen, saben que mi vocación pedagógica me desborda en muchas esferas de mi vida y, al parecer, en esta no será diferente”, afirmó Andrade, quien aclaró en su misiva que “esta injusticia no quedará acá. La impotencia, la rabia, la traición, serán movilizadoras”.

“Me han quitado muchas cosas, pero mi voluntad de lucha sigue viva, ese fuego siempre me ha movilizado, aún sigue prendido y se alimenta de sus cariños, de sus cartas, de mi propia historia y de las injusticias que ocurren a mi alrededor, y que hoy me tocó vivir a mí (...) no me han hecho perder la cabeza y la capacidad de hablar”, agregó.

“Soy dueño de mis silencios y preso de mis palabras, hasta ahora he elegido el silencio, esperando que ‘las instituciones funcionen’, pero con tanta presión política creo que hay que salir a defenderse”, finalizó.

