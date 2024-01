Hermana de Antonia Barra se refirió al detención del padre de Martín Pradenas: “El tiempo es un juez tan sabio”

Carla Barra, hermana de Antonia Barra, se tomó unos minutos para hacer una reflexión en relación a la detención de de Iván Pradenas, padre de Martín Pradenas, quien quedó en prisión preventiva por abuso sexual infantil reiterado.

A través de su cuenta de Instagram, la joven aclaró que “no voy a la iglesia ni le rezo a una imagen. Me enseñaron a orar, a agradecer por lo que tengo y lo que no también. Creo en una energía y fuerza que está en el aire, la tierra, el agua, flora y fauna. Tengo mis momentos de soledad donde le hablo, lloro y río también”.

“Hace más de 4 años que ya nada es lo mismo. NADA. Mi familia no tan solo defendió la honra de mi hermana, que tuviera justicia, aunque no estuviera físicamente”, aseguró.

“Hoy hay una ley que lleva el nombre de Antonia, misma ley que hoy protege a una víctima de otro Pradenas”, continuó.

Asimismo, la familiar de Antonia Barra hizo un llamado a las autoridades: “Justicia, despierta de una vez por todas. Mi papá cuántas diligencias pidió para que todo fuera investigado y la respuesta de la fiscalía era ‘No a lugar’. Hagan su trabajo, investiguen, escuchen, muévanse”.

“El tiempo es un juez tan sabio que no sentencia de inmediato. Al final, da la razón a quien la tiene”, cerró la publicación.