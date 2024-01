Michelle Bachelet sobre posible candidatura presidencial: “La democracia no merece que la gente se repita”

Michelle Bachelet se sinceró sobre su actual política y frenó los rumores sobre una tercera candidatura presidencial, descartando totalmente la idea.

La expresidente estuvo como invitada en el programa “Chile Lindo” de 13C, en donde explicó: “Hacer el servicio militar obligatorio por tercera vez es un poquito mucho. Y digo también que la democracia no merece que la gente se repita”, planteó la exmandataria.

“Yo siempre voy a estar disponible para contribuir y ayudar, pero creo que es necesario que existan rostros frescos, no me refiero a juventud solamente, puede ser una persona no más joven que yo, pero que tenga una mirada diferente y que ame al pueblo chileno. Es tiempo ya de dejar que otro tome esas banderas”, añadió en la conversación con Sol Leyton.

Asimismo, Bachelet reconoció que sus cargos públicos, tales como ministra de Salud, Presidenta de la República y directora ejecutiva de la ONU Mujeres, no fueron buscados por ella sino que había llegado a ellos.

“En mi vida, yo no he buscado lo que he tenido que hacer, a mi me ha llegado. Yo nunca pretendí ser ministra, Presidenta de la República, ni pretendí ser ONU Mujeres, ni nada, me lo ofrecen y yo digo ‘ya, sí, bueno, creo que soy capaz para eso’, o ‘no’”, aseguró la mujer de 72 años.

“Soy muy dada a decir que sí, más de lo necesario, porque me entusiasman las cosas”, confesó Michelle.

“Cuando me preguntan ‘¿a qué se va a dedicar?’ yo digo ‘estoy preocupada de temas de mujer, de infancia, de medioambiente’, pero empiezan ‘no, es que tú serías perfecta para tal cosa’, y me empieza a mí esta sensación de ‘tal vez debería replantearme’, y tengo que decirme ‘no, Michelle, no te tientes’”, complementó.

Su relación con el Presidente Boric

Posteriormente, Michelle fue consultada sobre si el actual Presidente Gabriel Boric era su “hijo político”, esto dado sus encuentros.

En primera instancia, aseguró que no era así pero que el mandatario “puede contar conmigo, tiene un corazón enorme, es super empático con la gente, es muy inteligente, pero se permite esa parte de sentir y empatizar con la gente, y eso es muy importante”, cerró.