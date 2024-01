“Esto es parte del show”: entre golpes y asedio periodístico fue la llegada de Cathy Barriga al Centro de Justicia

Con molestia e increpando a los medios de comunicación apostados en el Centro de Justicia de Santiago fue la llegada de Cathy Barriga a la audiencia de formalización de cargos por la denuncia en su contra presentada por fraude al fisco y falsificación de documento público en la defraudación de más de 31 mil millones de pesos del municipio durante su gestión alcaldicia.

Visiblemente incómoda frente al asedio periodístico, que masivamente llegó al lugar, la actual panelista del programa “Sígueme” evitó profundizar en el contenido de la audiencia y optó por agradecer a las personas que, a su juicio, la han apoyado en sus redes sociales frente a la denuncia por malversación de fondos fiscales.

La molestia de Cathy Barriga

“Quiero mandar un abrazo enorme a todas aquellas personas que me han escrito por redes sociales (...) bueno, yo les quiero responder (...) mandar un afectuoso saludo a todos y todas las vecinas de Maipú, que vieron el trabajo que se realizó y a toda la gente que me ha enviado su apoyo en toda mi vida y en esto”, señaló Barriga, quien luego, y tras recibir un golpe en su cabeza con un micrófono acusó a los medios de hacer un “show” de su caso.

“Esto es parte del show, así como ustedes (los periodistas)”, afirmó, dando cuenta de su incomodidad al acusar que “me están pegando con un micrófono en la cabeza”.

“Bueno, ustedes no me quieren ver ingresar (al Centro de Justicia), no quieren ingresar tranquilamente (...)”, insistió la mediática exfuncionaria pública, que hizo su recorrido de ingreso sin atender las innumerables preguntas de los periodistas apostados en el recinto.

“Para terminar, me habría encantado haber tenido esta cobertura de prensa para todas las obras que se hicieron en Maipú”, finalizó, antes de entrar al Centro de Justicia y presentarse en su audiencia de formalización.