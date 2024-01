Neme repasa a Cathy Barriga en la previa a su formalización por fraude al fisco: “Está equivocada si me va a mezclar a mí con la cochinada de la política”

En la previa a la audiencia de formalización de cargos que deberá enfrentar este martes la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, investigada junto a otros de sus funcionarios municipales por los delitos de fraude al fisco y falsificación de instrumento público, el conductor de “Mucho Gusto”, José Antonio Neme, acusó a la figura televisiva de “infantilizar un caso que es de adultos”.

El conductor del matinal de Mega tuvo duros conceptos respecto de los dichos que en sus redes sociales ha realizado la exfuncionaria pública, quien a su parecer no ha enfrentado las denuncias del Consejo de Defensa del Estado (CDE) ni la Contraloría General de la República con la seriedad que amerita una investigación por malversación de fondos fiscales que alcanzan a los $300 millones (tras auditoría de la Contraloría) y $32 mil millones de déficit al municipio (según la demanda presentada por el CDE).

Los descargos de José Antonio Neme

“Para mí es una expolítica, una exfuncionaria pública, o funcionaria en un municipio, a la cual se le está investigando porque, según el alcalde actual, hay un forado financiero, punto. No tengo nada más que hablar de la señora Barriga y de su marido, ni de su suegro, ni de su suegra, ni de su cuñado, ni nada”, aclaró el periodista, quien dejó en claro que sus críticas a Barriga nacen de una inquietud periodística respecto del dudoso manejo económico del municipio de Maipú.

“Yo, contrario a lo que ella piensa, probablemente, lo ha dicho y a hablado de mí en sus redes sociales, no sé porqué tiene que hablar de mí. Yo, particularmente, no la conozco, no tengo nada personal contra ella, ni tampoco me interesa ser su amigo, ni acercarme a ella ni nada”, agregó Neme, quien insistió en su alocución en que “eso es lo primero que debo decir para despejar cualquier tipo de duda, porque ella me saca a mi papá, y la verdad es que a mí no me interesa”.

José Antonio Neme volvió a cargar en contra de Cathy Barriga por su gestión en el municipio de Maipú. Fuente: Captura de pantalla del programa "Mucho Gusto", de Mega.

“Yo con mi papá hablo poco, y menos de política, entonces la señora Barriga está absolutamente equivocada si me va a mezclar a mí con la cochinada de la política. Se lo digo altiro. Si quiere hablar con mi papá, le doy el teléfono. Eso es lo primero”, puntualizó.

“Lo segundo, yo creo, y esto sí lo creo. Por lo que ella misma ha declarado, y por los comunicados que hemos leído, y es una opinión que sostengo y se lo podría decir a ella con el mayor de los respetos, porque tampoco tengo nada en contra de su género ni de su condición. Que ella, y las explicaciones que ha dado, desde mi punto de vista, y no sé si ustedes comparten eso, y si no lo comparten me lo dicen también. Ella ha infantilizado el caso”, expresó.

“Ha infantilizado un caso que es de adultos. Esto no es el jardín infantil, o sea, esto es la vida adulta y en la vida adulta uno responde en consecuencia y en los mismos términos de las personas que te están investigando o persiguiendo o atacando, en fin”, dijo.

“Las explicaciones que ella da respecto al amor, al esfuerzo, que es una mujer de esfuerzo, que trabajó en la televisión, todo eso es real, pero no conversa el audio con el video. No tiene nada que ver lo que ella declara con la acusación de fondo que se le hace. Y ese descuadre me parece que es inmaduro. Es mi opinión, es mía, ni de la Karen (Doggenweiler), ni del programa, ni del canal. Es mía”, cerró.