Neme cuestiona decisión de bajar a Peso Pluma del Festival por promover la narcocultura: “Ahí entramos en un terreno súper delicado”

José Antonio Neme cuestionó este jueves, en el programa “Mucho Gusto”, que a pocas semanas del inicio del Festival de Viña del Mar hayan saltado las alertas en la organización del evento artístico respecto de la presencia del cantante mexicano Peso Pluma en el escenario de la Quinta Vergara.

La polémica columna de opinión escrita esta semana por el sociólogo Alberto Mayol, donde criticaba que tanto un canal público (TVN) como autoridades municipales promovieran la narcocultura de las letras del cantante azteca al contratarlo para el escenario de la Quinta Vergara, provocó el inevitable cuestionamiento de Neme, quien en la misma línea de lo que había alertado este miércoles en “Meganoticias Alerta”, aseguró si este inesperado rechazo al artista haya llegado demasiado tarde por parte de las autoridades y productora encargada de contratarlo.

Las aprehensiones de Neme

Fue en una conversación con el periodista de espectáculos Andrés Caniulef, férreo defensor de la presentación de Peso Pluma en Viña; y Karen Doggenweiler, que el rostro de Mega insistió si este “es el momento” para decidir la exclusión del cantante del show en Viña.

“Bueno, yo ayer (miércoles) te comenté (a Caniulef) varias cosas. Yo creo, no sé si es el momento, porque uno asume que aquí hay una evaluación de la parrilla, hay una productora. Peso Pluma, si bien no lo conoce la gente de la edad nuestra, pero me imagino que es un tipo conocido, por algo hay una dedicación a él en la revista Rolling Stone, una revista especializada. Entonces. ¿Cómo de repente a alguien se le ocurrió? ‘Oh, sorpresa, este señor canta este tipo de letras’”, inició el conductor del matinal.

Alberto Mayol por crítica a Peso Pluma en Viña: “He recibido algo parecido a amenazas”

“Ahí hay un tema. Pero el punto es el siguiente. Yo no sé si él hace apología a la droga, si es sexista. Efectivamente, yo conozco esta canción (‘Ella baila sola’) y la encuentro divertida, pero no he escuchado bien las letras. Entonces, no sé si efectivamente él envía señales en esa dirección”, prosiguió Neme, quien si bien encontró válidas las aprehensiones expuestas por Mayol en su columna de opinión, puso el énfasis en la demora de la organización del Festival en detectar los inconvenientes de tener a un artista reconocido por promover la cultura narco en sus letras.

“Con sus letras, yo no sé. Me parece: ‘¿Cómo no se dieron cuenta antes?’, pero me parece que el análisis de Mayol es súper sensato, legítimo, y está bien. Si yo no voy a cuestionar eso, porque creo que es súper debatible si en este momento uno debe darle plataforma a este tipo de expresiones culturales. Yo creo que esa conversación se puede tener, lo que me parece censurable, cuestionable o polémico es que se tenga a dos semanas, tres semanas o a cuatro semanas del Festival, cuando esta es una parrilla que se trabaja durante un año. ¿Cómo nadie pensó, reparó, hasta que el sociólogo publica una carta? Además, Alberto Mayol, de un mundo distinto al del espectáculo. Él pone la alerta. Raro. Me parece que alguien no hizo bien su pega ahí”, criticó.

Ministra Tohá por Peso Pluma en Viña 2024: “El Gobierno no censura... pero no le gusta que se promueva la cultura narco”

“Yo ayer escuché algo más peligroso que sólo la letra, que este último tiempo, lo escuché y quiero confirmarlo. Por ahí puede ser que no sea así, que él ha tenido conductas súper cuestionables, él. Que él ha aparecido ingiriendo droga, que ha faltado a los conciertos, que se ha retirado antes. No sé si es así, porque una cosa es la canción, pero otra es que él empieza personalemnte con estas situaciones”, señaló.

“Y yo creo que ahí entramos en un terreno súper delicado. ¿Cómo se definen los artistas? ¿Quién fue tan ingenuo para no darse cuenta de que no había un momento oportuno para ofrecerle a Peso Pluma venir al Festival? Si vamos al Festival, que es el fondo del asunto, aquí hubo alguien que no hizo bien el trabajo y tuvo el criterio”, insistió.

“La administración de la narco culturta yo creo que es un tema en todo nivel, digamos, a nivel musical, porque digamos hay una expresión cultural que está, uno puede cuestionarla o no, puede encontrar que no es buena, no es oportuna, pero está, está instalada, y ya México tiene una industria discográfica que financia y también hay una industria audiovisual. Porque uno entra a Netflix y díganme: ¿Cuántas series de narcotraficantes va a encontrar? Entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos a tener que sacar a ‘La reina del sur’ o al ‘Señor de los cielos’ pa’ fuera, porque ahí también se ve su poder y su lujo y su excentricidad, entonces me parece que ese debate lo tenemos que tener”, finalizó.

A JC Rodríguez le llovieron las críticas tras comentario sobre el género urbano en medio de polémica por Peso Pluma

“Si se acredita la denuncia...”: Francisco Vidal confirmó que en TVN están repensando visita de Peso Pluma a Viña 2024