Tomás Vodanovic descarta revanchismos políticos en formalización de Cathy Barriga: “·Mi foco y preocupación están en otras cosas de la comuna”

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, se refirió la mañana de este martes a la formalización a la que será sometida Cathy Barriga junto a otros cinco funcionarios municipales. Los delitos que imputará la fiscalía son fraude al fisco por $31 mil millones y falsificación de instrumento público.

“Estoy bastante tranquilo, nosotros ya cumplimos y pusimos todos los antecedentes a disposición, ahora corresponde que las instituciones funcionen. Mi foco y preocupación están en otras cosas de la comuna, hay una crisis de seguridad importante y eso requiere el 100% de nuestra atención”, precisó.

“La plata a la municipalidad no se la van a devolver, así que no es mucho lo que me inquieta ahí. Sí espero que se pueda hacer justicia como en cualquier caso de corrupción, porque creo que las sanciones ejemplificadoras ayudan a que la gente vaya recuperando su confianza en la democracia, en las instituciones y en lo posible que estos casos no se vuelvan a repetir”, sostuvo.

Ante la acusaciones de Barriga, quien asegura que el actual alcalde la persigue políticamente, Vodanovic fue claro y enfatizó que no hay “revanchismos políticos ni de persecución”.