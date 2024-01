Y llegó el día: a las 9.30 horas comienza formalización en contra de Cathy Barriga

Cuando el reloj marque las 9.30 horas, comenzará la formalización de Cathy Barriga, por el delito de fraude al fisco por $31 mil millones y falsificación de instrumento público. Todo esto mientras se desempeñó como alcaldesa de la comuna de Maipú.

Pero no será la única, ya que en el Centro de Justicia también serán formalizados otros cinco funcionarios municipales.

La semana pasada el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella contra la exacaldesa y contra quienes resulten responsables, por fraude al fisco y falsificación y/o uso malicioso de instrumento público falso, “sin perjuicio de otros ilícitos que se acrediten durante el curso de la investigación”.

“Ni en la peor pesadilla”

A través de sus redes sociales, este lunes Cathy Barriga realizó una profunda reflexión sobre su formalización. “Después de vivir muchas luchas y batallas, esta semana tendré que enfrentar una situación que nunca imaginé en la vida, ni en la peor pesadilla”, reconoció en su cuenta de Instagram.

“Es un momento en donde me hace mucho sentido recordar mi historia de vida. Cómo se construyó, el amor y esfuerzo de mis papás, mi infancia, en donde se gestaron mis principios y valores”.

“Recordar cómo desde muy pequeña quise trabajar para ayudar a mi familia, trabajé en muchas cosas, para mí cada trabajo era la mejor oportunidad del mundo y lo daba todo en cada uno de ellos. Participé en muchos concursos y aprendí que los límites no existen para lograr tus sueños, con amor, con respeto y perseverancia. La competencia es contigo mismo”, continuó la exjefa comunal.

“Hoy me siento orgullosa de quien soy. Gracias a mi historia, tengo la fuerza para enfrentar el odio y uno de los momentos más injustos en mi vida. Quiero aprovechar de agradecer a ustedes el amor, la confianza, la energía y la motivación que siempre me ha acompañado, sobre todo en los momentos que más lo he necesitado”, aseguró.