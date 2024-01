Erto Pantoja hace grave denuncia tras formalización de Cathy Barriga: “Se llevaron el computador del municipio y celular del municipio”

En medio de la formalización de la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, quien quedó con arresto domiciliario total, al ser acusada de los delitos fraude al fisco y falsificación de instrumento público, salieron acusaciones muy graves en cuando al ambiente laboral, inventos, etc.

Erto Pantoja, actor y además exconcejal de Maipú, entre los años 2016 y 2021, sacó la voz y reveló un grave episodio que le ocurrió cuando formaba parte de las fiscalizaciones hacia el rol de la alcaldía.

En conversación con ‘Mucho Gusto’, Pantoja aseguró que “estábamos en una parcela, yo estaba acostado con mis dos mellizos que tenían 8 meses, mi mujer estaba fumando afuera, y de repente siento que alguien viene, adentro de mi dormitorio y me agarra. Me amarra la mano. Yo no podía verlo, además que andaba con capucha”.

“El tipo saltó, la agarró (a su esposa), la tiró al suelo y se le desencajó la mandíbula. La mantiene retenida en el patio. Me pedían la llave del Mazda, estaba oscuro, en el garaje había un 4x4 que era de mi suegra, que era más valioso”, dijo de acuerdo a las declaraciones que pudo recoger La Cuarta.

“Agarraron la llave, se llevaron mi billetera, el computador del municipio y celular del municipio. Habían otras cosas, pero no les interesaron. Llegaron Carabineros, y cuando les relato la situación, me dijeron ‘su auto va a aparecer en Maipú’”, relató.

Sin en ningún momento dar nombres o acusar a alguien en particular, el exedil sí aseguró que “no eran delincuentes, eran súper ordenados. Esa gente quería amedrentarme. Yo no culpo a nadie, pero eso no se esclareció nunca. Apareció el auto mucho después”.