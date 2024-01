“Tenía celos”: Alejandra Valle desclasifica conflictos de Cathy Barriga con periodista “abofeteada”

La periodista Alejandra Valle desclasificó el origen del conflicto entre la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga y su exasesora de comunicaciones, Andrea Monsalve, quien está acusada de falsificar su título de periodista.

Fue en el programa “La voz de los que sobran” donde contó que fue contactada por Monsalve años atrás, para revelarle que había firmado un pacto de silencio con el municipio, luego de ser agredida por Barriga.

“Ella da cuenta de un conflicto, en una reunión en la alcaldía, y que en definitiva la alcaldesa la habría abofeteado. Ahí se produce un quiebre”, leyó la fiscal Lorena Parra en el marco de la formalización.

Producto de ello, Andrea dejó de trabajar, pero continuó recibiendo un suculento sueldo, tras presentar una licencia médica por 1.710 días.

“Una de las formalizadas me escribió, que es la periodista Andrea Monsalve, quien está acusada de falsificar su título. Ella fue la que falsificó este título de la UC. Trabajaba como periodista en los medios de comunicación”, anunció Valle en primera instancia.

Alejandra Valle lee mensajes secretos de Andrea Monsalve

Acto seguido, Alejandra procedió a leer los mensajes enviados por Monsalve, explicando que le pidió confidencialidad, pero hace siete años atrás. Por lo tanto, ahora podía revelarlos.

“Me hicieron firmar contrato de confidencialidad y los de la UDI averiguaron que mi papá fue exonerado político y que lo torturaron. Ella sabía (por Cathy Barriga), pero ellos son así. Me podrán lo más lejos de ella”.

“Tenía oficina con ella y se puso celosa de Joaquín (Lavín) conmigo. No puedo contar qué más pasó, no tengo para pagar 1000 UF (pago en caso de romper el acuerdo de confidencialidad)”.

“Voy a juntar plata hasta diciembre, ya que no me puede sacar, porque sino se acaba el contrato y no le conviene. Yo no soy Ronny Dance, no me voy a ir de Chile. Ni mis papás me han pegado, no voy a permitir esto”.

“Estoy hasta con ravotril, mi hijo de 10 años me ve llorando por algo injusto, porque ella se volvió loca. Joaquín es un monigote de ella y ella de la UDI”.

“Me consiguieron ellos (UDI) una licencia para que canchen lo turbio, con un psiquiatra que ni siquiera me preguntó (qué le pasaba)”, leyó Valle, consignó La Cuarta.