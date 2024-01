Fiscal Nacional categórico por arresto domiciliario de Cathy Barriga: “Tiene que estar en prisión preventiva, en una cárcel”

El fiscal nacional Ángel Valencia criticó la decisión que tomó el Noveno Juzgado de Garantía, de desestimar la prisión preventiva para Cathy Barriga y ordenar la medida cautelar de arresto domiciliario total. Esto tras ser formalizada por fraude al fisco y falsificación de instrumento público.

“Conforme al derecho chileno, la señora Barriga debiera estar en prisión preventiva durante el procedimiento, en una cárcel y no en arresto domiciliario en su vivienda. No compartimos la decisión, no se ajusta a derecho”, dijo el fiscal.

“Los fiscales del caso nos han informado que van a apelar de esa resolución, esperemos que la Corte de Apelaciones la revoque y decrete conforme a derecho. La señora Barriga tiene que estar en prisión preventiva”, subrayó Valencia.

Durante la audiencia de este jueves, el juez Hugo Salgado, argumento que Barriga no era una peligro para la sociedad y que tampoco había peligro de fuga.

“En Chile no pueden dictar la prisión preventiva para algunos, sino que para todos cuando el derecho corresponde”, sentenció el líder del Ministerio Público.