Marlen Olivari asegura haber regalado collar que le dio Cathy Barriga: “Estoy como huevito duro, en cada escándalo me meten a mí”

Marlen Olivari se refirió anoche, en el programa “Tal Cual”, al destino que le dio al polémico collar Swarovski que le regaló la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, y que fue parte de la serie de argumentos que la Fiscalía y el Ministerio Público dieron en la audiencia de formalización de cargos contra la exjefa municipal para configurar los delitos de fraude al fisco en más de 30 mil millones de pesos y falsificación de instrumento público.

El artículo, uno de los mil collares que fueron comprados en la administración de Barriga en Maipú, y avaluado en 18 millones de pesos, causó la inmediata respuesta de Olivari en el programa de TV+, donde la panelista aseguró sentirse “como huevito duro”, porque “en cada escándalo me meten a mí”.

El cuestionado regalo de Cathy Barriga

“Ese día yo me acuerdo, estamos hablando hace siete años atrás, más o menos. Ese día yo hice una charla motivacional a mujeres de Estación Central, y después me fui a la charla de mujeres, creo que era el Día de la Mujer, en Maipú. Un evento para 500 mujeres, que se llamaba ‘Fuerza de mujer’, era una carpa rosada muy preciosa, todo bonito, lleno de flores, y lo típico que pasa, uno da una charla, todo el cuento, sube la alcaldesa al escenario, y quiero dejar en claro que yo he trabajado para los 346 municipios que existen en Chile, para todos, y varias veces. Entonces, es muy normal que el alcalde suba, salude, te entrega un presentito, un agradecimiento, el aplauso de la gente, y la foto oficial. Eso se hace en todos lados”, inició.

“Aquí yo no tengo que dar explicaciones porque el problema es de la exalcaldesa”, sostuvo Marlen, quien aseguró que el escándalo mediático generado al aparecer su nombre en el juicio a Barriga no sería tal si “(los medios) digan que es para Juanito Pérez”.

“Pongamos todo dentro de su contexto, porque no pueden poner ‘joya millonaria’ porque eso es una bisutería, es algo (...) se ve económico”, puntualizó Olivari, quien explicó que el presente que recibió de parte de Barriga durante una actividad que realizó en 2018 para las mujeres de la comuna, fue un conjunto de fantasía, muy lejano al precio avaluado en el juicio a la exalcaldesa.

Marlen Olivari. Fuente: Captura de pantalla del programa "Tal Cual", de TV+.

“Ya ni me acuerdo, pero yo no sé si (la joya) se quedó en el camarín o se lo regalé a una señora de un negocio de artesanía, no me acuerdo (...) pensé que era una cosa artesanal”, explicó posteriormente en lun.com.

Evidentemente incómoda por aparecer, a su juicio, injustamente involucrada en la formalización de Barriga, Marlen insistió en su defensa al preguntarse “¿qué tiene que ver el artista que está en el escenario y recibe un presente del alcalde?”.

“El artista no tiene nada que ver, porque nosotros no podemos saber cómo compraron ese aparato”, concluyó la panelista de “Tal Cual”, quien aseveró que de los presentes regalados por Barriga, finalmente se quedó con un peluche, que finalmente se lo dio a su hijo, Lorenzo, en ese tiempo, de unos “cinco o seis años”.

“Yo me acordaba de Maipucito, que era un monito de peluche que me regalaron, que también Maipucito salió al baile la otra vez. Creo que también lo cuestionaron la otra vez, el monito, y también me nombraron porque en la foto salgo yo con el mono en la mano”, cerró.

