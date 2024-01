Familiares del asesino confeso de Michelle Silva aclaran a sus críticos de redes sociales que “no tenemos que ver con nada”

Una serie de aclaratorios mensajes escribieron en las últimas horas y en sus redes sociales los familiares del sujeto que este fin de semana confesó haber asesinado en San Felipe a Michelle Silva, joven desaparecida desde inicios de año en la comuna de la Quinta Región.

La declaración de Jessica y Patricio Figueroa llegó a través de Facebook, donde ambos aseguraron que “lamentablemente nos une un lazo sanguíneo” con Claudio Figueroa Figueroa, el hombre quien en su testimonio incluso confesó el lugar donde eventualmente se encontrarían los restos de la mujer desaparecida.

Ajenos al crimen de Michelle Silva

“Que quede claro que él no es mi hijo. Lamentablemente nos une un lazo sanguíneo, nada mas que eso. Lamentablemente estamos en una sociedad donde meten al mismo saco a todos”, escribió Jessica, quien aseguró que su “lealtad” en este momento es con la madre de Michelle, Claudia Gutiérrez, más que con el autor confeso del crimen.

Su respuesta llegó a pocos minutos de la publicación que la propia madre de la joven había escrito en sus redes sociales, donde pedía no tomar “represalias contra la familia de este bastardo que le hizo algo a mi hija”.

“Lamentablemente, uno no escoge a la familia (...) son muy buenos amigos míos de años y ellos no tienen la culpa de tener un familiar así. En nombre de mi hija y familia, les pido por favor dejen de culpar a estas personas que no tienen nada que ver”, indicó la mamá de Michelle.

La madre de Michelle Silva pidió no tomar represalias contra los familiares del asesino confeso de su hija. Fuente: Captura de pantalla de Facebook.

Precisamente de este mensaje fue que se tomaron los familiares de Claudio Figueroa para insistir en que “mi familia y yo no tenemos nada que ver” con el asesinato.

“Mi familia y yo no tenemos nada que ver con nada. Ahora no me manden solicitudes de amistad porque amigos nuevos no quiero, menos para que me escriban un montón de mierda y registren mi Facebook como quieran, porque no estoy ni ahí con las hue*** que quieran decirme. Métanse su odio por la raja”, insistió la mujer, quien si bien dejó ambos mensajes en calidad de públicos dentro de la red social, deshabilitó los comentarios para evitar mensajes de odio hacia ella y Patricio.

“Dejaré esto público para que sapeen con ganas. Nosotros no hemos hecho nada con mi familia y que su odio sea directo hacia el involucrado. Ahora con quien yo debo hablar y mostrar mi lealtad es hacia Claudia Gutiérrez Figueroa y a nadie mas. Buenas tardes”, finalizó.