Habla adulta mayor baleada en La Florida: “Me querían matar por tres mil pesos”

En un impactante incidente ocurrido el pasado viernes 26 de enero en La Florida, Región Metropolitana, una mujer de 76 años junto a otra de 74 fueron víctimas de un violento asalto a la salida de una sucursal de BancoEstado. Como resultado de este ataque, la adulta mayor de 76 años, resultó herida por arma de fuego. Afortunadamente solo quedó con heridas leves.

[ Balearon a adulta mayor en La Florida para robar su pensión de 200 mil pesos ]

Ahora en conversación con Meganoticias Alerta, la mujer se refirió al brutal ataque, que pudo haber sido fatal.

La mujer aclaró que los delincuentes no lograron apoderarse de su pensión, sino que se llevaron tres mil pesos que llevaba en su cartera y 80 mil más que extrajeron de su Cuenta RUT en una Caja Vecina. En un relato angustiante, compartió: “A mí me querían matar por tres mil pesos, claro, ellos no sabían que yo andaba con tres mil pesos, ellos debieron haber pensado que yo andaba millonaria, por tres mil pesos, casi me matan”.

Según relató la víctima, ella junto a su amiga fueron abordadas cuando se dirigían a tomar locomoción para regresar a sus hogares. “Ellos nos vieron que estábamos en el banco pagando cuentas, entonces pensaron que andábamos con más dinero, pero no”, indicó al medio.

“De repente vienen dos o tres personas por atrás y nos botaron, nos quitaron las cosas y nos dispararon, pero inmediatamente se acercó gente y nos dieron los primeros auxilios”, agregó.

La adulta mayor aprovechó de instar a las autoridades a abordar el problema de la delincuencia de manera más efectiva: “Nunca pensé que me habían tirado balazos a mí, sentí balazos y me llegaron tres balas al lado de mi pecho (roce de la bala)... Las personas que mandan el país tienen que hacer algo con la delincuencia, no solamente a mí me ha pasado”.