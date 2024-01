Hijo de trabajador asesinado en región de O’Higgins clama por justicia: “Mi papá no va a volver”

El trágico suceso ocurrido ayer sábado, un violento asalto armado a un camión en la comuna de Malloa, en la región de O’Higgins, dejó como resultado dos personas fallecidas y otra herida. Las víctimas, agricultores que regresaban de vender sus productos en Lo Valledor, podrían haber sido seguidas por los delincuentes, según las autoridades.

Los presuntos autores del asalto emprendieron la fuga, siendo detectados en la ruta 5. Una rápida acción con el apoyo de la Prefectura Aérea de Carabineros llevó a la detención de cuatro individuos de nacionalidad venezolana, todos presuntamente involucrados en el doble homicidio.

“No logro asimilar”

Francisco Mora, hijo de una de las víctimas, compartió su desgarrador testimonio con Meganoticias, expresando la dificultad de asimilar la trágica pérdida de su padre. “Todavía no logro asimilar que mi papá no va a volver a la casa, que no lo voy a ver más, por actos de unos delincuentes”, lamentó Francisco, según consignó Página 7.

“Es doloroso saber que antes de ayer estaba con mi papá, normal, y al otro día recibir la noticia de que estaba muerto, de que dispararon a mi hermano (16), a don Raúl también, un buen amigo. Es lamentable y triste”, agregó el joven afectado por la tragedia.

Francisco Mora describió el impacto emocional que ha dejado la pérdida en su familia: “Ver la casa vacía, saber que no va a volver, que mi hijo perdió a su abuelo, (es) doloroso. Todavía no asimilo bien las cosas, pero no queda de otra que empezar a afrontar de a poco”. Además, lamentó que su padre “dejó muchas cosas por terminar, pero le arrebataron la vida injustamente, a él y a don Raúl, y gracias a Dios mi hermano se salvó”.

La comunidad se encuentra consternada por este trágico suceso, y la exigencia de justicia resuena con fuerza en medio del dolor de quienes han perdido a sus seres queridos de manera tan repentina e injusta.