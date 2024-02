Simón Oliveros quedó conmovido al hallar entre damnificados a mujer que lo crio de niño: “Son emociones encontradas, lo perdió todo”

Sorprendido y emocionado quedó esta mañana el periodista de “Buenos días a todos”, Simón Oliveros, quien en su despacho de las graves consecuencias que dejó el megaincendio de la región de Valparaíso, se encontró con la mujer que lo crio en su niñez, y que como miles de personas de la zona, “lo perdió todo” tras el siniestro.

Fue en medio de su despacho en Viña del Mar que Oliveros interrumpió su despacho con los animadores del matinal, Eduardo Fuentes y Yamila Reyna, para indicar que a su lado “llegó una persona que conozco y está muy afectada”.

El shock de Simón Oliveros

“Dame un segundo. Lo que pasa es que llegó una persona que conozco y está muy afectada. Ella me crio, no quiero mostrar su cara, trabajó en mi casa muchos años”, explicó el rostro de TVN, quien no dudó en contener a la mujer, muy afectada por haber perdido todo en el incendio.

“Ella me malcriaba, hizo que me pusiera obeso, porque me hacía papas fritas por las tardes. Vive en (el sector de) El Olivar y lo perdió todo”, agregó, evidentemente shockeado ante el penoso relato.

“Habíamos hablado por redes sociales, pero no nos habíamos visto”, agregó Oliveros, antes de ser interrumpido por Fuentes, quien le pidió que se diera su tiempo para hablar con la dolida mujer, de nombre Marcela.

Tras el diálogo apartado de las cámaras, Simón volvió a pantalla para sincerar su impacto y tristeza por la tragedia que afectó a una persona muy cercana a él y su familia.

“Son emociones encontradas. Cada vez que llego a la región, ella aparece, le tengo mucho cariño. Ella trabajó en mi casa desde que yo estaba en quinto básico hasta que me puse a trabajar, toda una vida”, cerró.

