“Conmigo era un papá”: Karla Rubilar se emocionó al recordar al exPresidente Sebastián Piñera

La trágica muerte del exPresidente Sebastián Piñera dejó a todo un país conmocionado, y quienes fueron cercanos a él lo recuerdan con cariño en medio de estos días de luto. Karla Rubilar, quien fue su ministra Vocera de Gobierno durante su segundo mandato, habló desde lo más profundo de su corazón.

La médica cirujana estuvo presente en el matinal “Tu Día”, en donde recordó su relación con el exPresidente. “Yo personalmente quiero decir que lo quiero mucho, desde lo personal y lo humano es una bellísima persona. Me recibió con 20 y tantos años en Renovación Personal cuando era presidente (del partido)”, partió.

“Yo tengo que decirlo, conmigo era un papá, para mí es un papá político. Yo partí en política con él, toda mi carrera política estuve con él. Él creyó en mí cuando nadie creyó, por eso traté toda mi vida de pagarle con lealtad, pagarle con trabajo”, confesó emocionadamente.

Los gestos del exPresidente

Ella recordó con cariño un gesto que tuvo el exMandatario con ella. “Te llamaba cuando estabas enfermo. Un día estaba muy enferma, me sentía muy mal, tenía un cólico renal... Yo casi nunca faltaba a la pega, entonces era muy raro que no llegara a trabajar y el Presidente dijo: ‘algo pasó’”, contó Rubilar.

“Me llamó y me dijo: ‘¿Qué pasó Karlita?’, (le dije) ‘Presidente, estoy con un cólico renal, me siento muy muy mal’. Él me dijo: ‘Eso es tan doloroso, dígale a Christián que le ponga una tina con agua caliente y me la meta ahí’. Ese era él”, señaló Karla Rubilar.