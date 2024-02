Exministro Hinzpeter reveló último encuentro con Sebastián Piñera: “Nadie puede dudar que tuvimos un gran líder”

El exministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter no quedó ajeno a la situación y se refirió a la repentina y trágica muerte de Sebastián Piñera, asegurando que es una “enorme pérdida para el país”.

La exautoridad llegó hasta Congreso Nacional de Santiago para despedir a su “amigo y formador”, revelando además la última conversación que tuvo con el exmandatario.

“Tengo una pena extraordinariamente grande. Para mí fue un gran amigo y un formador, sabía que podía contar con él y hoy día no lo tengo, no lo tiene su familia y no lo tiene el país”, contó a 24 Horas.

Cabe recordar que Hinzpeter cumplió el rol de ministro durante el primer mandato de Sebastián Piñera, en donde forjaron una gran relación. De hecho, comentó que se reunió con exPresidente hace algunas semanas para disfrutar de un almuerzo.

“No fue una comida política. Fue en vísperas del verano, una época que le encantaba, y hablamos de la vida, de la familia. Hablamos de los desafíos de la paternidad, de la crianza de los hijos”, recordó.

Sobre Sebastián

Asimismo, Rodrigo Hinzpeter valoró las muestras de cariño de parte de la gente y valoró la marca que dejó como jefe de Estado.

“Es impresionante ver la enorme cantidad de manifestaciones de aprecio, cariño y solidaridad que ha existido. Pienso que es una enorme pérdida y que, independiente de la opinión política y de compartir o no su visión, nadie puede dudar que tuvimos en Sebastián Piñera un gran líder”, aseveró.

En esa línea, sostuvo que Sebastián “tuvo un enorme reconocimiento en vida. Una persona que es presidente dos veces no puede no tener un reconocimiento enorme. Es el mayor honor que un pueblo le puede entregar a una persona. De modo tal que yo no me quedo en eso con amargura”.

“El tuvo un liderazgo de mucha presencia y que copaba los espacios y con todo eso logró construir muchas cosas para Chile. Pienso que su liderazgo seguirá muy vivo a partir de su ausencia (...) Su gobierno, su pensamiento y obra estará muy presente en la política y en su sector”, concluyó.