“No lo pudieron sacar”: Amigo de Sebastián Piñera relata momento de la tragedia en Lago Ranco

El amigo del expresidente Sebastián Piñera, Fabio Valdés, relató al programa La Mañana de Agricultura cómo fue el accidente que terminó con la vida del exmandatario en Lago Ranco, lugar donde llevaba 10 días de vacaciones.

“Ellos llegaron a la casa de los Cox. A la hora de almuerzo dijeron ´vámonos’. Es un viaje de siete minutos en helicóptero. Estaba lloviznando, no es que hubiera una lluvia tan terrible. No había viento y según Cox, que también es piloto, no era imprudente hacer ese viaje de vuelta de siete minutos”, contó.

[ Cecilia Morel sorprendió con emotiva petición durante responso de Sebastián Piñera en Lago Ranco ]

Pero, según reveló, Piñera habría tenido problemas de visibilidad, producto del clima.

“Salieron y, al parecer, el parabrisa del helicóptero se le empañó totalmente y quedó ciego. A 100 metros de distancia de la casa de los Cox, intentó volver a tierra, a la playa. Ahí, quizás por una mala maniobra, producto de las circunstancias que estaba viviendo, el helicóptero cayó de costado hacia el lado de él y el golpe tiene que haberlo recibido él”.

“No lo pudieron sacar”

Valdés, reveló que el primero en salir de la aeronave fue Ignacio Guerrero, quien logró abrir la puerta, puesto que iba al costado que no quedó sobre al agua.

“Ignacio Guerrero quien iba con él en el otro lado donde cayó al agua, abrió las puertas. Salió él, salió su hijo, a duras penas salió la ‘Pichita’, hermana de Sebastián”.

Tras ello, contó que intentaron ayudar a Sebastián Piñera, pero estaba semi hundido, lo que impidió el rescate.

“Trataron de sacar a Sebastián, pero el helicóptero estaba semi hundido y Sebastián semi hundido, no lo pudieron sacar”, lamentó.

La causa de muerte del exmandatario fue asfixia por sumersión, reveló la autopsia realizada en Valdivia.