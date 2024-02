“Tú harta basura le tiraste a Piñera”: adherente de exmandatario agredió a Neme en medio de su despacho del cortejo

Una inesperada agresión sufrió esta tarde el periodista y rostro de Mega, José Antonio Neme, quien en medio de su despacho para Meganoticias a la salida del exCongreso Nacional fue golpeado por una adherente del fallecido expresidente Sebastián Piñera.

Todo se dio en el contexto del reporte que el conductor de “Mucho Gusto” daba desde el céntrico recinto, lugar al que llegarán los restos del exmandatario, y donde en medio de las habituales entrevistas a la gente se encontró con una mujer que sin mediar provocación del periodista le criticó por tirarle “basura a Piñera cuando fue el estallido social”.

La agresión a José Antonio Neme

Visiblemente sorprendido por las declaraciones de la mujer, Neme sólo atinó a señalarle a la indignada adherente del fallecido dignatario que “cada uno tiene una mirada distinta”.

“Tú harta basura le tiraste a Piñera cuando fue el estallido social, ah. Y ahora estai (sic) pa’ donde calienta el sol nomás, poh”, le reclamó la señora a Neme.

“Bueno, pero cada uno tiene una mirada distinta, señora”, respondió el periodista, que ni bien trató de explicarle a la mujer que no era malo tener distintas opiniones (“¿Pero no tengo derecho a tener mil? ¿No tengo derecho a tener 1.500 miradas?”), no logró sacar de su postura a la entrevistada.

José Antonio Neme fue agredido por una adherente del fallecido expresidente Sebastián Piñera. Fuente: Captura de pantalla del programa "Meganoticias Alerta", de Mega.

“¡No, no! Tú has tenido dos miradas diferentes (...) y no son miradas diferentes, yo contigo no converso. Para mí, mi presidente (...)”, insistió la mujer, quien de ahí en más se dedicó a refutar todas las justificaciones que Neme le ofrecía en su despacho.

“Yo no sé. Yo no soy como tú, apoyando a cualquier cosa (...) anda a ganar tus millones. ¿Sabís que? ¡Ándate de aquí!”, recalcó la entrevistada, quien tras ello le dio un golpe en la cara al comunicador con un ramo de flores y una fotografía del expresidente Piñera.

Si bien Neme trató de conciliar el inesperado momento, que enardeció a un grupo de adherentes de Piñera, quienes pidieron que se fuera la agresora del periodista, al final fue el conductor del noticiario, Juan Manuel Astorga quien le puso punto final al bochornoso despacho al pedir sacar de pantalla a Neme, no sin antes aclarar que “esto no se trata de nosotros, no se trata de José Antonio, se trata de una transmisión respecto de tres días de duelo nacional por la muerte de un expresidente, y por lo tanto, ahí a calmar los ánimos”.