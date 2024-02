“Fue una extracción limpia”: Bombero relata cómo fue el rescate del cuerpo de Sebastián Piñera

El martes pasadas las tres de la tarde el capitán de la Segunda Compañía del Cuerpo de Bomberos de Lago Ranco, Ricardo González, fue quien se sumergió a 28 metros de profundidad para rescatar el cuerpo del expresidente Sebastián Piñera, quien falleció de asfixia por inmersión tras capotar el helicóptero que piloteaba.

Según contó el rescatista, cuando recibieron el llamado no sabían que la emergencia involucraba al exmandatario, ni que sería al medio del lago.

[ Amigo de Sebastián Piñera relata versión diferente del accidente a la que se ha difundido ]

“Recibimos el llamado a nivel de central de alarmas. Se despacharon tres móviles al lugar. Íbamos mentalizados para ir a un accidente aéreo terrestre, de otra forma equipados. Llegando al lugar, nos indicaron que el avión capotó en el lago”, consignó Página 7.

Tras ello, rápidamente despacharon a una unidad especializada, integrada por él.

“Me equipé rápidamente e hice la inmersión. No sabíamos quién era, testigos nos comentaron que era Sebastián Piñera”.

Bombero relata rescate de Sebastián Piñera

Lo primero que se dieron cuenta es que tres personas ya habían sido rescatadas por vecinos del lugar. Se trataba de la hermana del expresidente, un amigo de él y su hijo, quienes salieron por cuenta propia del helicóptero y comenzaron a nadar hasta la orilla, momento cuando fueron sacados del agua en lanchas.

Ahí, con la venia de la Armada, Ricardo González se sumergió buscando al cuarto tripulante que no logró salir a flote.

“Siempre, en todo rescate, hay un grado de nerviosismo, tuvimos el apoyo de la Armada y confiaron en nuestro trabajo. Descendiendo se logra apreciar la aeronave, se sigue bajando y se logra divisar el cuerpo a un costado”, contó, dando cuenta que el exmandatario sí logró desprenderse del cinturón de seguridad.

“(El cuerpo estaba cerca), no superaba una distancia de 80 y 50 centímetros al costado de la aeronave. Me preocupé solo de extraer el cuerpo y subirlo a la superficie. Máximo fueron 10 minutos, fue una extracción limpia, no se tuvo que hacer maniobras de rescate, ni de forcejeo”, reveló.

Respecto al helicóptero contó que “la puerta del lado izquierdo estaba abierta”, lugar por donde salieron los tres sobrevivientes. El lado donde estaba Sebastián Piñera, en tanto, “estaba recostada a su lado derecho, en su totalidad”.

Finalmente, reveló que las posibilidades de haberlo encontrado con vida eran prácticamente nulas.

“Por los tiempos, no se podía asegurar el rescate con vida”, cerró.