“Siento miedo de no querer avanzar sin ti, el mejor abuelo”: Los emotivos discursos de los nietos mayores de Sebastián Piñera

Durante la jornada de este viernes 9 de febrero se llevó a cabo el funeral del exPresdiente Sebastián Piñera. En este contexto, es donde algunos de sus familiares decidieron dar un discurso recordandolo en la misa fúnebre realizada en la Catedral de Santiago, entre ellos sus nietos.

El primero fue León (18), el mayor de sus descendiente, quien inició la lectura de una carta que escribió para su fallecido abuelo.

“Familia, amigos y autoridades aquí presentes. Gracias por estar aquí en una jornada de tanto dolor. Gracias a mi abuelo que me ha dado tanto, con la risa y con la verdad me ha mostrado el llanto. Estoy con una insaciable tristeza por la inesperada pérdida de mi abuelo, mi fiel compañero, mi mentor y mi más grande ídolo”, comenzó su discurso, para luego enumerar grandes momentos que compartió con sus 14 nietos.

“Nunca vamos a olvidar el espíritu aventurero que nos enseñaste a todos, sin embargo, me quedo tranquilo por el orgullo que cargo en mi corazón. Estoy seguro que sientes el mismo orgullo que yo”, agregó el joven estudiante de la Universidad Católica.

“¿Quién va a ser el antagonista de la próxima pelea del siglo?”, preguntó. “Nunca vamos a olvidar el espíritu aventurero que nos contagiaste a todos (...) Una persona solo muere realmente cuando se olvida y cuando no, deja un legado”.

“Tu legado humano quedó en muchos de los aquí presentes. Tengamos claro que el nombre de Sebastián Piñera Echeñique será recordado para siempre. Un hombre único, honrado, valiente, que no conocía el odio ni mucho menos el rencor. Y sobre todo, por lejos, el hombre más inteligente que conocí”.

“Tu infinito legado recién empieza. Siempre estaré agradecido con la vida por haber podido llamarte tata”, cerró.

El tata Sebastián

Acto seguido, y en resumidas palabras Esperanza (hija de Magdalena Piñera) también dijo algunas palabras expresando su tristeza.

“Tata, una vez me dijiste que la vida se confrontar dos fuerzas: el miedo y el coraje. Me dijiste que el miedo nos lleva a no querer cambiar las cosas, a no querer avanzar, seguir, mirar”.

En esa línea, añadió, notablemente emocionada: “Y creo que en estos momentos siento miedo de no querer avanzar sin ti, de no querer seguir una vida sin ti, el mejor abuelo. Pero me dijiste que el coraje nos lleva a querer emprender, y creo que es la fuerza que quieres que sigamos”.

“Hoy nosotros perdemos un ser inigualable, pero no me cabe duda que el cielo gana un ángel y no me cabe duda que será mejo. Admiro tu forma de ser (...) Te amamos, fuiste y eres el mejor abuelo que se pudo pedir, que nunca nos faltó amor de tu parte”.