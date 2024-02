No se fue con las manos vacías: Joven que devolvió 27 millones recibió regalo de la PDI tras su honrada acción

El caso de Belarmino Parra Álvarez, el joven de 31 años que devolvió 27 millones de pesos en efectivo que encontró en la basura, sigue dando que hablar y es que se dio a conocer que la Policía de Investigaciones le dio un especial regalo por su buena acción.

Cabe recordar que la historia se dio a conocer durante esta semana, en donde el recolector de basura encontró un bolso la millonaria cifra a las afueras de un bar en Punta Arenas, entre las calles 21 de Mayo y Lautaro Navarro. Sin embargo, no se lo quedó y fue directo a la policía a entregar la suma de dinero.

Por su parte, y tras hacer la indagaciones pertinentes, la PDI dio con el paradero del dueño y le devolvieron su preciado bolso con su finiquito.

Asimismo, Benjamín estaba contento por “hacer ese buen acto y, una vez más, enseñarle a mi hijo lo que es la honradez. Siempre le enseño a mis hijos que si encuentran algo, hay que devolverlo”.

El reconocimiento

Aunque, el joven reveló que el dueño de la suma de dinero no se comunicó con él para darle las gracias ni darle una recompensa por su buena acción.

“¿Te ha ubicado el dueño de la plata para tirarte unas 10 lucas?”, le preguntó Julio César Rodríguez en su programa en Radio BioBio.

“No. No he tenido la oportunidad de hablar con el caballero que perdió su bolsito con plata”, confirmó el auxiliar, descartando haber recibido cualquier tipo de recompensa.

Pero no se fue con las manos vacías puesto que la PDI decidió hacer un reconocimiento al recolector, no sólo de palabras, sino que entregándole una taza con el logo de la institución.

“Si bien nuestra institución colaboró con la identificación y ubicación de la persona propietaria (del dinero), queremos destacar que la persona que encontró el bolso actuó con total honestidad, entregando su contenido de manera íntegra”, comentó el subprefecto PDI Punta Arenas, Gonzalo Jara.