[VIDEO] “¡Naya, retrocede, retrocede!”: los impactantes registros de la violenta encerrona a la influencer

Durante esta mañana Naya Fácil sufrió un intento de encerrona en la comuna de La Florida, y en medio de una maniobra evasiva, terminó chocando la reja de una casa.

Todo quedó registrado en la cámara del automóvil rosado de la influencer, los que demuestran lo impactante del momento y de la violencia utilizada por los delincuentes.

“¡Naya, retrocede, retrocede!”, se escucha en el primer video cuando Naya Fácil estaba con su hermana al interior del vehículo y se percatan que desconocidos se estacionan bruscamente a su lado y bajan de forma violenta hacia ellas.

Luego se puede ver que Fácil intenta hacer una maniobra, que termina finalmente con el vehículo chocando la reja de una casa. En ese momento, la influencer le pide a su hermana que se guarde su celular entre los pechos.

“¡Ahí están abriéndome, ¡me bajo, me bajo, toma, toma!”, dice Naya desesperada, cuando los desconocidos le pegan en los vidrios, le abren la puerta y ella les comienza a entregar todo lo que tenía a mano.

“Ahí está, toma, llévatelo”, se escucha.

Que desesperante el intento de encerrona a la naya facil wn 😭😭😭 hazte una limpieza naya wn pic.twitter.com/SCwwpRvrop — Francisca Gallardo (@curvyfran) February 16, 2024

Pt2 de la encerro a a la naya facil pobrecita ctmre 😭😭 se escucha como les dice que se lleven todo pic.twitter.com/2esIM64VHW — Francisca Gallardo (@curvyfran) February 16, 2024

¿Qué pasó?

“Me tiraron al suelo y me dijeron ‘sácate los aros de oro’”, relató, asegurando que: “Ni siquiera estoy llorando porque yo no les tenía miedo… me di la media vuelta, por eso choqué el auto”.

Acto seguido, Naya se enfrentó a la dueña de la vivienda ubicada en La Flora: “¿Tu casa? Pudimos haber pérdido la vida, te informo. O sea, te lo pagamos así que tranquila”.

“Me dice ‘mira cómo quedó mi casa’ y casi me matan”, comentó indignada debido al trauma que causa esta situación y la poca empatía de la mujer.

En estos momentos, Naya se encuentra en la 36 comisaría de La Florida declarando ante Carabineros detalles de lo sucedido.