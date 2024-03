“Mire la estupidez que está diciendo...”: Alcalde de Colbún genera indignación de Julio César Rodríguez y Monserrat Álvarez durante entrevista en vivo

“Mire la estupidez que está diciendo alcalde, debería pedir disculpas”, fue parte de lo que le dijo durante la mañana de este martes 5 de marzo Julio César Rodríguez al alcalde de Colbún, Pedro Pablo Muñoz, quien no fue capaz de responder a las consultas que se le hicieron en una entrevista en directo sobre las irregularidades en su municipio y la grave acusación de abuso y acoso sexual de la modelo Sandy Boquita.

“No me voy a referir a eso, no vale la pena”, fue lo único que se limitó a decir el alcalde de Colbún durante el contacto en directo con el matinal Contigo en la mañana de Chilevisión, mientras se mostraban las categóricas imágenes de hace 10 años donde aparece acosando y tocando indebidamente a la modelo Sandy Boquita, durante un evento municipal.

De acuerdo a lo indicado por el edil, la gente lo “castigó” en su momento por el hecho, ya que no salió reelecto, pero no quiso profundizar en lo ocurrido.

Luego, se le preguntó por los trabajos que realizaría en su casa un funcionario municipal, el que en un reportaje del mismo canal aparece realizando diversas labores en la casa del alcalde Muñoz en horario laboral, lo que fue desmentido por él, asegurando que “Servando (el funcionario que aparece en las imágenes) es mi amigo” y que lo que hacía era solo por la amistad que los une, apuntando que “él lo hace con cariño, algo que ustedes no van a entender, yo a Servando le pago con recursos propios”.

La indignación de Julio César Rodríguez y Monserrat Álvarez

Pese a las respuestas un poco inconexas con las que el alcalde Pedro Pablo Muñoz intentó explicar lo ocurrido en el reportaje de Chilevisión, lo que generó la indignación de los conductores del matinal fue hacia el final del contacto en directo, cuando el edil reiteró que no se iba a referir a lo ocurrido con la modelo Sandy Boquita, agregando que “me hace sentir bien” que un canal nacional se fije en el alcalde de un municipio tan chico.

En ese momento, Julio César Rodríguez explotó y le señaló sin pelos en la lengua: “mire la estupidez que está diciendo alcalde, debería pedir disculpas, se está riendo de las mujeres del país, cómo se va a sentir bien, se pasó, no, se pasó, se pasó alcalde, usted dice que está feliz de eso, debería darle vergüenza”.

Pero pese a lo anterior, el alcalde fue más allá y entre risas le respondió a Julio César Rodríguez que “me encanta eso porque me recuerda cuando entrevistó al pastor, jajaja (...) lo admiro mucho, lo voy a seguir viendo, lo único que les pido es que no muestren mi casa porque me ha costado más de 22 años pagarla”.

Ante esto, Roberto Cox, que también estaba en el panel indicó incrédulo que “¡se compara con el pastor Soto!”, mientras que Monserrat Álvarez miraba a la cámara con cara de impacto por las respuestas que daba el edil.

Finalmente, Julio César Rodríguez cerró el contacto diciéndole al alcalde de Colbún que “no se haga la víctima, no se haga el huaso ladino aquí, se pasó, usted debería pedir disculpas, es lo mínimo”.

“Se pasó, no sé si nos había pasado algo así antes”, terminó diciendo Monserrat Álvarez, impactada con lo que acababa de ocurrir.