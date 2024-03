Denuncian que sala dedicada a Felipe Camiroaga en museo de Villa Alegre fue desmantelada: explicación del municipio no convence a curador de la muestra

Gran indignación provocó la denuncia del desmantelamiento sin previo aviso de la sala dedicada al fallecido animador de televisión, Felipe Camiroaga, en el museo de Villa Alegre realizada en el matinal de Chilevisión, Contigo en la mañana, donde el curador de la muestra, Jaime González, aseguró que el municipio sacó todos los objetos de la sala fueron dejados en el patio del lugar sin el debido resguardo.

El hecho fue mostrado en una extensa nota en el matinal, donde Jaime González, quien tiene desde 2012 la autorización del padre del fallecido animador de televisión para resguardar los objetos que están en el lugar.

Lee también: Los grandes amores nunca se olvidan: Lucero escribió un emotivo mensaje sobre Felipe Camiroaga

En la oportunidad, González indicó que el municipio de Villa Alegre tomó la decisión de sacar todos los objetos -entre los cuales hay halcones de madera y diversas cosas que pertenecieron a Felipe Camiroaga- y dejarlos en el patio del museo sin avisarle para tomar los resguardos pertinentes para cuidarlos, agregando que todo parece un despropósito ya que la mayoría de la gente que llega hasta la comuna ubicada en la región del Maule lo hace justamente para visitar la sala del museo dedicada al animador.

“El museo tiene cinco salas, podrían haber movido cualquier sala, pero no la que es el motivo por la que la gente viene a Villa Alegre”, reclamó Jaime González.

La explicación del municipio

Por su parte, en la nota que salió al aire en el matinal, un funcionario municipal explicó que efectivamente la sala fue intervenida, pero que todo se trata de una remodelación.

“La sala está en remodelación, se está limpiando, se está haciendo una limpieza profunda porque estaba con temas de infraestructura, se va a limpiar la sala y se van a poner unas vitrinas, para que la gente no piense que se está sacando la sala de Felipe Camiroaga, se van a poner unas vitrinas con más orden”, explicó el funcionario.

En ese sentido agregó que la idea es que haya más orden y que exista una vitrina especial para que las personas dejen los recuerdos que deseen en memoria del animador.

Pese a todo lo anterior, Jaime González puntualizó que “yo no tengo la certeza de que esté asegurado, no se me dio certeza de dónde estaban las cosas, los halcones tallados no estaban, las placas de mármol no estaban, falta la respuesta oficial del municipio y la respuesta es una sola; restituir la sala del museo, la sala donde estaban los objetos de la gente que visita Villa Alegre, porque la gente al visitar Villa Alegre lo hizo crecer”, dijo.