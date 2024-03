“Me parecía que era importante decírselo”: Presidente Boric reveló las últimas palabras que le dijo a Sebastián Piñera

El Presidente Gabriel Boric se refirió nuevamente al exmandatario Sebastián Piñera, y ahora reveló la última conversación que tuvieron justo un día antes de su muerte.

Cabe recordar que el empresario falleció el pasado 6 de febrero en un accidente en su helicóptero en Lago Ranco, en la región de Los Ríos.

En una conversación con radio ADN, el actual jefe de Estado confesó que el último diálogo tuvo relación a la concesión de indultos que se dieron durante una administración que cumple dos años.

“La última conversación que tuve con el Presidente Piñera, el día antes del accidente que terminó en su fallecimiento, fue justamente para decirle que yo había tomado la decisión de revocar pensiones de gracia que se habían tomado en mi Gobierno y también en el de él”, contó al medio.

Asimismo, aclaró que fue porque “como era una decisión presidencial, un atributo de la Presidencia de la República me parecía que era importante decírselo. Iba a revertir una decisión de él”.

“Le pareció bien, estuvo de acuerdo, no fue una materia de desencuentro”, explicó el mandatario ante la idea de dar marcha atrás a esta controversial iniciativa. “Yo ya revoqué 27 pensiones de gracia y revisamos todas las vinculadas al estallido social. En ese contexto, no hay más”, aseguró.

No son un premio al comportamiento

En la entrevista, Boric también aprovechó de destacar que la idea planteada al Ministerio de Interior era para hacer una revisión de las pensiones de gracia que se entregan.

“Las pensiones no son un premio al comportamiento. Si una persona, por diferentes motivos, tuvo una vulneración grave en sus derechos humanos por parte de la acción del Estado y, a su vez, esa persona había tenido un hurto hace diez años, una cosa no quita la otra. Ahora, hay casos que a mí me parecieron particularmente graves que creo que ameritaban una revisión”, sentenció.