“No me cierro en ningún caso a disponer de esas herramientas”: Presidente Boric no descarta despliegue de militares para seguridad en ciertas zonas

“No me cierro en ningún caso a poder disponer de esas herramientas”, aseguró durante la mañana de este miércoles el Presidente Gabriel Boric, al referirse a la solicitud que hizo este martes el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, de desplegar militares en ciertas zonas para reforzar la seguridad, todo esto debido a la crisis que se vive con respecto a la delincuencia.

El Presidente Boric emitió estas declaraciones en conversación con radio Condell de Curicó, donde al ser consultado sobre el tema agregó que además conversó directamente con el alcalde de Maipú por la solicitud.

“Los militares, y lo han señalado ellos mismos, no tienen capacitación para realizar labores de orden público, pero, desde nuestra perspectiva, pueden colaborar en algunas funciones específicas para liberar a policías de otras labores que sí están preparados para aquello (...) Eso requiere modificaciones legales, y yo no me cierro en ningún caso a poder disponer de esas herramientas, por ejemplo, por medio de la ley de infraestructura crítica que tiene que ser discutido en el Congreso”, indicó sobre el despligue militar el Mandatario.

En ese sentido, apuntó que se está buscando alguna solución que sea más rápida que una discusión legislativa. “Hay alternativas que estamos trabajando en conjunto con las diferentes fuerzas, en los lugares en donde efectivamente ha habido delitos más violentos, como, por ejemplo, en la comuna de Maipú”, agregó.

Recomendados

Conversación con el alcalde de Maipú

En la conversación con la radio de Curicó, el Presidente Boric además destacó el operativo que se realizó en la toma de Maipú donde se encontraron los restos del teniente Ronald Ojeda y añadió que se seguirán realizando ese tipo de operativos.

“Durante las próximas semanas, por motivos obvios no puedo decir cuándo ni dónde, en diferentes sectores se van a estar haciendo más operativos, además de poner la primera piedra de la nueva comisaría La Farfana en Maipú, que estaba detenida hace mucho tiempo”, aseguró el Mandatario.

Finalmente puntualizó que “hablé con el alcalde de Maipú, tuvimos una buena conversación, respecto al sentido de su solicitud. Él reconoce que se han realizado muchas medidas de seguridad”, cerró sobre el tema.