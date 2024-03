¿Qué tan seguro es contestar el Censo?: INE responde a dudas sobre la seguridad de los datos que se piden en la encuesta nacional

El Censo de Población y Vivienda 2024 lleva cinco días de aplicación en todo el país, y mientras se sigue realizando, el Instituto Nacional de Estadística (INE) salió al paso de algunas dudas que han surgido en redes sociales sobre la seguridad y el buen uso de los datos que se entregan en la encuesta.

En ese sentido, el INE reiteró que la información que se entrega es totalmente confidencial y llamó a la ciudadanía a confiar en que los datos que se entregan en la encuesta solo serán usados con un fin estadístico.

Así, al explicar el uso de los datos, el INE indicó que la institución “no puede entregar información a otro organismo, ni público ni privado. La Ley 17.374 le prohíbe difundir o compartir el nombre, domicilio, ocupación o cualquier dato específico que permita identificar a una persona o vivienda”, ya que violar este secreto implica una multa de 10 UTM.

“El secreto estadístico es absoluto”

En tanto, agregaron que “el secreto estadístico es absoluto, no admite excepciones. No se extingue por el transcurso del tiempo, no permite renuncia expresa y su obligación recae tanto en los funcionarios y colaboradores, como en la organización”.

Por otra parte, en cuanto al resguardo de la seguridad de la información, el INE agregó que se cuenta con una serie de controles de acceso a la información, “trazabilidad de acceso a los datos, uso de canales seguros de comunicación, encriptación de datos, mecanismos de respaldo de la información y recuperación de datos”.

En cuanto a las preguntas que se realizan en el cuestionario censal, se indicó que “están incluidas porque atienden a los objetivos del operativo censal, y su uso será solo para fines de producción estadística”.

Finalmente, recordaron que para contestar el Censo no se requiere mostrar ningún documento al censista, que no se pide el carnet de identidad y que tampoco se pregunta por la situación migratoria de las personas.

Seguridad al momento de contestar el Censo

Además, el INE indicó que los datos capturados son encriptados, mientras que “los dispositivos móviles de los censistas son monitoreados por un software que controla todas sus funcionalidades”.

También se recordó que los censistas pueden ser reconocidos por su indumentaria y credencial, y que también se puede consultar cuándo pasará el Censo por el sector donde vives en el sitio https://dondeestaelcenso.ine.gob.cl/, para así estar seguros de que la persona es del INE y que trabaja aplicando la encuesta nacional.