Tenso round entre Monserrat Álvarez y Rodolfo Carter: “Ahora todos le hacen un queque a Carabineros”

Monserrat Álvarez y Rodolfo Carter protagonizaron un intenso round en el más reciente capítulo de “Contigo en la mañana” mientras discutían la posibilidad de que lleguen los militares a las calles tras la petición de Tomás Vodanovic a la Ministra Tohá.

En este contexto, es donde el jefe comunal fue invitado al matinal de CHV, sin embargo, la charla terminó en un controversial debate.

El primero en debatir la postura de Carter fue Julio César Rodríguez, quien le dijo: “No he podido despejar de su argumento si usted encuentra capacitados a nuestros militares para que trabajen en el orden público. Es sí o no”.

A lo que Carter respondió: “He dicho que sí, pero hay ciertas funciones que sí”.

Recomendados

En ese momento, Monse intervinó y le aclaró: “Perdón, alcalde, pero se ha contradicho. ‘Sí’, en estas condiciones o ‘sí’ con decreto”.

“Cambia el tono de la discusión, porque no me he contradicho. Ese es un juicio de valor tuyo, hazte cargo. ¿Saben ustedes que existe el Gope? Es una policía especializada que se dedica al orden público, hay otra que se dedica a desarmar bombas... sin caricaturizar, si ustedes me invitan no me caricaturicen (...) Yo soy alcalde de una comuna, no soy el Presidente de Chile”.

“La pregunta era su opinión”, le dijo la periodista. “Mi opinión es que necesitamos a las Fuerzas Armadas respaldando las labores preventivas de seguridad pública, como acabo de explicar con peras y manzanas”, rebatió el alcalde.

¿Carter está de acuerdo?

Aunque eso no quedó así, puesto que Monserrat se lanzó en contra del alcalde: “Usted siempre juega a que uno no entiende. ¿Por qué siempre juega a que uno es tonto?”, le consultó.

“Porque usted acaba de decir que me contradije”, aseguró, mientras que la comunicadora le insistió para que contestara las preguntas.

Posteriormente, Rodolfo Carter argumentó que “pasamos de un país que decía ‘ni puta ni maraca, antes que paca’ y ahora todos le hacen un queque a Carabineros. Yo lo que no quiero es que de nuevo se criminalice a las Fuerzas Armadas y a Carabineros, y que las reglas estén claras para que después no haya cambio de discurso”.

Acto seguido, Monserrat reiteró su interrogante: “Se lo pregunto por última vez: en estas condiciones, sin las leyes, sin la ley de infraestructura crítica, ¿está dispuesto a que los militares salgan a defender estaciones de Metro, por ejemplo, ya?

“En estas condiciones, sí, pero no es lo correcto. El gobierno tiene una herramienta para fortalecer su labor, ¿por qué no lo hace y protege a los uniformados?”, sostuvo Carter.

Julio César también se unió a la discusión

Finalmente, Julio César se unió al intenso debate y aseguró que existe un “infantilismo político” debido a las críticas que se han generado cuando se pide la presencia militar en las calles.

“Estas insinuaciones al voleo... porque si yo te invito a mi casa, me hago cargo de estas insinuaciones genéricas. Si me tienes que decir algo, me lo dices, pero no me metas en el infantilismo, porque yo no me doy vuelta la chaqueta como este gobierno”, comentó el alcalde, molesto.

“Vamos a tener que dejar hasta aquí, porque vienen otros temas, pero yo como periodista le hago las preguntas, entonces no me adjudique si apoyo o no apoyo una medida o no me adjudique que tengo una visión contradictoria del estallido social, porque usted no sabe la visión que yo tengo, yo simplemente hago las preguntas”, sentenció Monse tras escuchar las nuevas declaraciones del alcalde.

“Yo no te he adjudicado nada. Hazte cargo. Tú me dijiste que yo me estaba contradiciendo”, rebatió Carter, nuevamente.