“Es muy mezquino...”: Daniel Alcaíno sale en defensa de Gabriel Boric y se lanza en contra de Magdalena Max-Neef

Las declaraciones de Magdalena Max-Neef siguen generando polémica en el mundo de las artes, y es que ahora Daniel Alcaíno se lanzó en contra de la actriz y de pasada, defenció con todo al Presidente Gabriel Boric.

Cabe recordar que hace solamente un par de días, la intérprete aseguró que los actores “somos los más llorones que hay. Algunas personas se ganan el Fondart cinco años seguidos y no se lo ganan un año y empiezan a alegar que el gobierno no apoya a la cultura”, sostuvo.

Ahora, el conocido Yerko Puchento analizó esta situación en el programa La Voz de los que sobran y afirmó que cuestionar las decisiones y acciones al Ejecutivo “es una moda que ha ido apurando la derecha en términos de buscarle cosas a Boric, van y algunos colegas caen en la trampa creo yo”.

En esa línea, aseguró que “es muy mezquino que en dos años, después de una pandemia, después de un estallido social, de vivir un proceso constituyente, alguien pueda ‘hacer algo’ cuando un país está en modo ‘stand by’”.

“Cuesta mucho. Estamos amarrados. Se hizo el amarre muy, muy grande cuando se hizo la Constitución del 80. Jaime Guzmán pesó mucho en esta ideología y de ahí en adelante ha costado mucho que la prioridad esté en la cultura”, lamentó el actor.

Asimismo, explicó que muchas personas del medio “estamos todos peleándonos por un Fondart, todos peleándonos por financiamiento. Tenemos que acudir a la empresa privada”.

“Nunca nadie me prometió que esto iba a ser un jardín de rosas. Nunca nadie me prometió que con el teatro me iba a hacer millonario. Y en eso estamos. Seguimos ensayando, seguimos trabajando contra viento y marea. El teatro es un enfermo que goza de buena salud siempre”, concluyó.