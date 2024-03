Hermano del DT Jaime García fue detenido tras operativo policial de la OS7 en Cartagena

El hermano del conocido DT y exfutbolista nacional Jaime García Arévalo, fue detenido durante un procedimiento medio de un procedimiento del departamento de drogas (OS7) de Carabineros San Antonio, el cual dio con una banda que operaba en Cartagena.

De acuerdo a lo consignado por Biobío, Carabineros operó en coordinación con la Fiscalía local para tener el orden de entrada y registro de un inmueble, que se trata del Hostal/Restaurante “Cinzano” ubicado en la Avenida Playa Chica, en donde se detuvo al hermano del director técnico junto a dos extranjeros. uno de nacionalidad peruana y uno de nacionalidad colombiana, quien tenía una orden de detención vidente por el delito de violación de morada.

Al momento de verificar la identidad del chileno, descubrieron que se trataba del hermano del ex DT de Ñublense, Ismael Ángel García García Arévalo. Mientras que los extranjeros fueron identificados como Pablo Irrael Pérez García de Perú, y Víctor Andrés Arango Riascos de Colombia.

Una vez efectuado el allanamiento realizado por el OS7 de Carabineros, el personal policial pudo incautar $29 mil pesos en efectivo, 411 gramos de clorhidrato de cocaína, 279 gramos de benzocaína y 182 gramos de bicarbonato de sodio. Los tres involucrados quedaron en prisión preventiva después del control de detención.

El presente de Jaime García

El DT nacional, Jaime García, se encuentra pasando por un duro momento profesional tras quedar cesante después de su salida de Ñublense el año pasado. En un momento su nombre sonó para ser candidato como el director técnico de la Roja y la Universidad de Chile, pero cesaron estos rumores.

“No quiero hablar con nadie. Estoy con pena, me siento mal y desilusionado. Estoy dedicado a mi madre y nada más. Me ha servido mucho. Estoy en un proceso de tranquilidad, no estoy preocupado del fútbol”, indicó García.

Actualmente, su nombre suena como uno de los posibles entrenadores de la Universidad Católica, y ante esta oportunidad, Jaime García declaró a EnCancha que “creo que tengo la capacidad para dirigir en cualquier equipo, sobre todo un equipo grande, que es lo que uno siempre espera. Sé que hay procesos y tiempos para eso, y yo puedo decir que me estoy preparando para el momento que a mí me toque asumir un desafío así”.

“Estoy bien, estoy tranquilo, y si alguien se interesa en mi trabajo y cree en mí, ahí voy a estar yo con todas las ganas y la energía positiva. Sé que algo va a salir. Si es Católica, uno siempre va a estar llano y dispuesto. Es uno de los equipos más grandes de Chile”, cerró el DT.