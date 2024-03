La denuncia que pesa sobre el director (S) de la PDI: aspirante a detective lo acusó de participar en actos de tortura

El viernes recién pasado renunció quien era el director nacional de la PDI, Sergio Muñoz, esto debido al descubrimiento del posible nexo en el “Caso Audios”, por lo que será formalizado este próximo martes 19 de marzo. En su reemplazo momentáneo, asumirá el prefecto general Claudio González Hofstetter, quien era la segunda antigüedad de la institución.

González ha ocupado diferentes cargos en la institución, que incluye la jefatura de la Región Policial Antofagasta; subdirector de Administración, Logística e Innovación Tecnológica; subdirector de Investigación Policial y Criminalística, y como jefe de la Inspectoría General desde 2022.

No obstante, hay un antecedente que empaña su CV. Radio ADN lo recuerda, ya que el denunciante de González, les reveló detalles del caso.

En 1988 la PDI realizó una investigación interna de un caso, en donde González habría participado en hechos descritos como tortura en contra del aspirante a detective, Mauricio Flores.

La denuncia

Flores detalló al citado medio los hechos: “Me sacan, no sé por qué razón, me envuelven en una frazada, me tapan la cara, me amordazan, me esposan, me sacan de la escuela en un vehículo, me dan unas vueltas, todo esto con golpes de pies, de puños, con fusiles”, dijo.

“Ahí me llevan a un baño, me sacan la esposa y me amarran. Y ahí ya me empiezan a golpear definitivamente por todo el cuerpo y me empiezan a poner la corriente con una máquina que me colocan en los testículos, y me lo logro desatar y me saco lo que tenía en la cara, las vendas, y en ese grupo estaba González Hofstetter”, precisó.

González Hofstetter reconoció su participación en esos hechos, pero esto no habría tenido mayores consecuencias.

En los próximos días, el Presidente designará al nuevo director de la PDI, y el cuál será uno de los ocho miembros más antiguos de la institución.