Minsal desaprobó polémica charla de educación sexual en colegio de Arica: “No cumplió los protocolos”

El Ministerio de Salud ha levantado cuestionamientos respecto a una charla de educación sexual dirigida a alumnos de quinto básico en un colegio de la ciudad de Arica. La subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, manifestó este miércoles su preocupación ante lo sucedido, argumentando que la actividad no se llevó a cabo siguiendo los protocolos establecidos.

La polémica surgió a raíz de una denuncia realizada por apoderados del colegio Adolfo Beyzaga Ovando, quienes expresaron su inquietud por el contenido y el formato de la charla. Una de las denunciantes, en una entrevista con Radio Bío Bío, relató que su hijo le informó sobre la exhibición de maquetas representando genitales, así como la presencia de preguntas inapropiadas en un formulario dirigido a los estudiantes.

Las interrogantes incluían aspectos de la vida sexual de los alumnos, generando preocupación entre los padres y apoderados. Ante esto, la Superintendencia de Educación confirmó que se recibió la denuncia y se iniciará una investigación al respecto.

Diputado Schubert emplazó al ministro de Educación

Por otra parte, el diputado y jefe de la bancada republicana, Stephan Schubert, emplazó al ministro de Educación, Nicolás Cataldo, por la polémica que ocurrió en una escuela de la ciudad de Arica, donde autoridades de salud impartieron una charla de educación sexual a alumnos de 5º básico con material de connotación sexual inapropiado.

Según los denunciantes, la charla se anunció como una clase sobre higiene personal, pero derivó en la exhibición de material que él mismo califica como “absolutamente inapropiado”. Además, se realizaron comentarios y preguntas que vulneraron los derechos de los estudiantes, todo ello sin el consentimiento ni conocimiento de sus padres.

Al respecto, el parlamentario e integrante de la Comisión de Educación comentó que “volvió a ocurrir. Esta vez el Ministerio de Salud llega a una escuela en la ciudad de Arica y entrega material y hace referencias absolutamente inapropiados a los alumnos en desconocimiento de sus padres. Se les dijo que iba a ser una clase sobre higiene personal, pero en definitiva se le exhibe material que podría ser calificado de pornográfico y se les hacen comentarios y preguntas que vulneran sus derechos”.

“Estamos estudiando las acciones legales a interponer, estamos terminando una presentación ante la Contraloría General de la República que da cuenta de esta irregularidad”, advirtió.

Tras esto, hizo un llamado al Gobierno a que se “procure velar por el correcto cuidado y resguardo de los menores en los establecimientos educacionales. Esto no puede volver a ocurrir”.

Finalmente, emplazó al ministro Cataldo: “Señor ministro, lo emplazamos a que usted se haga cargo respecto a lo que ocurre en las aulas de clase. No es posible que los profesores no hayan detenido acciones como estas que vulneran los derechos de los niños”, sostuvo.

“Vamos a defender siempre a los niños. No queremos que estas ideologías propias de un sector que hoy día no está gobernando se traspasen a los niños. A los niños no se les toca”, concluyó Schubert.

El colegio dijo ajustarse a la normativa

Desde el Ministerio de Salud, se destacó que la charla no cumplió con los protocolos establecidos por la cartera, por lo que se llevarán a cabo indagatorias para determinar posibles acciones administrativas. La subsecretaria Albagli enfatizó en la necesidad de respetar el consentimiento informado de los padres y cuidadores, así como en la utilización de instrumentos validados internacionalmente en este tipo de actividades.

Por su parte, el colegio emitió un comunicado condenando lo que denominaron como “funa” tras la charla, señalando que la actividad se enmarcó en las políticas del Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación. Se destacó que todas las temáticas abordadas están en línea con los planes y programas de ambos ministerios, y se reafirmó el compromiso del establecimiento con la prevención y el bienestar de sus estudiantes.

El comunicado, firmado por la directora del colegio, Jessica Carvajal Quiroz, enfatizó en que todas las actividades realizadas en el ámbito de la sexualidad, afectividad y género se ajustan a las normativas y guías ministeriales vigentes.