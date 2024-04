“Me parece de muy mal gusto”: Maite Orsini alzó la voz ante especulaciones sobre el contenido privado de su celular

El día de ayer, la diputada Maite Orsini sufrió el robo de su celular mientras estaba escribiendo un mensaje en su teléfono e iba en camino a su oficina ubicada en la comuna de Recoleta. Este delito fue cometido por unos motochorros que extrajeron su celular y siguieron su camino rápidamente.

En sus historias de Instagram, la parlamentaria se refirió a esta noticia. “Quiero decir que estoy bien. Iba caminando a mi oficina en la comuna de Recoleta, con el celular en la mano, mala mía, en la calle mirando el celular. Pasó una moto, me sacó el celular de mis manos y siguió, no sufrí ningún tipo de violencia”, comenzó.

“Me dirigí a Carabineros, hice la denuncia correspondiente, como corresponde. No tenía intención de que se filtrara en la prensa, ni que se preocuparan. Pero ya que se filtró, quiero decirles que estoy bien (...) Gracias por la preocupación, estoy perfecta, no me pasó nada, sólo me sacaron el celular de las manos y arrancaron”, cerró.

Las declaraciones de Maite Orsini

Ella pasó por el matinal de TVN, “Buenos días a todos”, en donde habló de lo sucedido y fue consultada por María Luisa Godoy si es que existe alguna información privada en el celular que le preocupe que se filtre. “En el matinal de al lado, me pareció de mal gusto, conversaron sobre qué podía haber en el celular de Maite Orsini, qué tipo de fotos. No me pareció apropiado”, señaló la parlamentaria.

Ella mencionó esto en referencia al GC (generador de caracteres) del matinal de Canal 13, “Tu Día”, que decía: “¿Qué habrá en el celular robado de Maite Orsini?”, junto a un emoticón de duda.

Matinal Tu Día Captura: Canal 13

La parlamentaria agregó que “no, no tengo miedo de ninguna foto. Sí uno tiene conversaciones íntimas que no quiere que se hagan públicas, pero no he cometido delitos, no tengo miedo de aquellos (...) No tengo vínculos con (Luis) Hermosilla, ni conversaciones con PDI, ni con Carabineros que no tengan que ver con mi labor parlamentaria”.

Eduardo Fuentes le preguntó por su perspectiva como mujer al ser el blanco de especulaciones de que puedan encontrar fotos privadas o videos prohibidos de ella. “Me parece de muy mal gusto, porque soy una autoridad política. Yo represento a miles de vecinos de distintas comunas, que han confiado en que los represente en el Parlamento. Y que se especule cuáles son las fotos o los videos íntimos, me parece de pésimo gusto, tiene un sesgo con mi persona”, añadió Orsini.

“Hay mucha otras formas de violencia, que es muy importante visibilizar, y especular en un matinal, sobre las fotos íntimas que una autoridad pueda tener en su celular me afecta directamente a mí, pero también nos hace daño como sociedad porque las personas que están mirando, después replican esas conductas y la violencia digital es muy fuerte”, continuó la parlamentaria.