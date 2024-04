“Mala mía”: Maite Orsini se lamenta tras sufrir robo de su celular en Santiago Centro

En una tarde que parecía común, la diputada del Frente Amplio, Maite Orsini, se vio envuelta en un inesperado incidente mientras caminaba por el centro de Santiago este jueves.

Diversos antecedentes circularon en los medios, pero hablaban sobre el ataque de dos motochorros que robaron el celular de la parlamentaria en el sector de Bellas Artes de Santiago Centro.

Por lo mismo, y a través de sus redes sociales, la propia diputada confirmó el robo de su celular, aunque aseguró que se encontraba en buen estado físico. En sus declaraciones, Orsini explicó los detalles del suceso: “Quiero decir que estoy bien. Iba caminando a mi oficina en la comuna de Recoleta, con el celular en la mano, mala mía. Paso una moto, me sacó el celular de mis manos, no sufrí ningún tipo de violencia”.

“Quiero decirles que...”

Tras el incidente, la diputada procedió a presentar la denuncia correspondiente ante Carabineros, cumpliendo con los procedimientos legales establecidos. Orsini manifestó que no tenía intención de que la situación se difundiera en la prensa, pero ante la filtración de la información, decidió tranquilizar a sus seguidores.

““Me dirigí a Carabineros, hice la denuncia correspondiente, como corresponde. No tenía intención de que se filtrara en la prensa, ni que se preocuparan. Pero ya que se filtró, quiero decirles que estoy bien”, dijo de entrada la parlamentaria en el video que subió a sus historias de Instagram.

Asimismo, agradeció las muestras de preocupación recibidas y reiteró su estado de salud indemne: “Gracias por la preocupación, estoy perfecta, no me pasó nada, sólo me sacaron el celular de las manos y arrancaron”.

El robo del celular de la diputada Maite Orsini es un recordatorio de los desafíos de seguridad que enfrentan tanto los representantes públicos como los ciudadanos comunes en las calles de la capital chilena.