Capataz de Tierra Brava explicó por qué esperó para informar la muerte de Canelo: “Me vi complicado”

Fue hace unos días que José Miguel Gutiérrez, más conocido como el “capataz” del reality Tierra Brava, dio a conocer la muerte del perrito Canelo, conocido por su aparición en el programa de telerrealidad. “Sufrió un accidente, estuvo hospitalizado y finalmente, de las secuelas que sufrió, no aguantó más. Se hizo todo lo humanamente posible, pero no sobrevivió”, indicó en el registro.

Según reveló Gutiérrez en esa oportunidad, el can falleció accidentalmente el día 27 de febrero, sin embargo, no fue hasta el día 5 de abril que se comunicó la terrible tragedia en redes sociales, motivo por el que José fue criticado por los seguidores del programa.

Ahora, en conversación con Página 7, el “capataz” se sinceró sobre lo que ocurrió con el querido integrante de Tierra Brava, y también sobre los motivos que tuvo para demorar en realizar el triste anuncio.

“Desde el momento en que lo adoptamos y lo trajimos a Chile, se transformó en uno más de la familia. Siempre fue un perro feliz, acá en el campo, siempre hizo vida de perro”, compartió emocionado con el medio. Enseguida aseguró que los últimos días de vida del adorable can fueron felices y que le entregaron “todo el amor que pudimos”.

En ese sentido sostuvo que para él no era un asunto fácil de dar a conocer ya que “lo que pasó fue algo demasiado penoso, que todavía cuesta procesarlo con la familia, pero hay que salir adelante. Las cosas pasan porque tienen que pasar”.

Al respecto, continuó explicando que: “Cuando ocurrió el accidente de Canelo me vi complicado. La responsabilidad siempre la voy a asumir yo, porque yo me traje a Canelo a vivir acá a Chile, nadie me obligó y yo tampoco obligué a la producción, fue de común acuerdo”.

Además, el exchico reality señaló que fue debido al desfase con que se transmite el reality que debieron esperar para dar a conocer la noticia. Principalmente porque “Canelo estaba en pantalla todavía”. Sumado a eso, el “complicado asunto” se convirtió en un tema familiar, fuera de lo que ocurriera en el espacio televisivo. “Acá las decisiones las tomamos en conjunto, porque el perro era de la familia”, sostuvo.

Daniela Castro y Canelo en el programa "Tierra Brava". Fuente: Captura de pantalla del reality "Tierra Brava", de Canal 13.

Cabe recordar que la ganadora de MasterChef Chile Daniela Castro, expresó públicamente sus intenciones de adoptar al cachorro, sin embargo, en esa época, reveló que se decidió que fuera el “capataz” quien se quedara con el perrito.

Según dio a conocer la exparticipante de Tierra Brava, fue por motivos comerciales que Canelo no pudo irse con ella a casa. “No es que Master dog no me lo quería pasar. Querían que alguien estuviera subiendo contenido (a las redes), pero uno no va a subir las cosas gratis”, afirmó hace un tiempo.

Sobre ello, José Miguel señaló que se bien “la Dani fue la que mejor se llevó con Canelo, creo que ella fue la que más lo cuidó y le entregó amor en Tierra Brava. Yo desconozco quién toma las decisiones de quedarse con él o no”.

“Si se hubiese quedado con ella, la Dani le hubiese entregado el mismo amor que le entregamos nosotros como familia. Y si le hubiese ocurrido un accidente o no, nosotros no tenemos una bolita de cristal para eso”, añadió.

Finalmente sostuvo que lo único que lo mantiene en paz es que puede asegurar que “Canelo fue un perro feliz, le entregamos todo el amor que pudimos”.