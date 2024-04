“Mil policías con metralletas en mano”: Integrante de Los Atletas de la Risa relató angustioso momento que vivió en Miami

En un tranquilo paseo familiar por el centro comercial Dolphin de Miami, el reconocido comediante Patricio Mejías, miembro del conocido grupo humorístico Los Atletas de la Risa, se vio sumergido en una situación de terror inesperada. Este lunes pasado, alrededor de las 14:30 horas, el humorista junto a su familia, fueron al centro comercial de la ciudad estadounidense, sin sospechar que se encontrarían con un intenso operativo policial, causado por un hombre presuntamente armado que se encontraba en el lugar.

“La gente empezó a correr como locos y cerraron las tiendas, quedando mi familia en un local y yo en otro sin saber qué h… pasaba”, partió relatando el comediante, que por estos días se encuentra visitando a su hijo mayor, Vincent, quien reside en la ciudad estadounidense hace tres años.

“Mil policías con metralletas en mano buscando no sé a quién. La cosa es que estuvimos casi una hora encerrados hasta que abrieron las puertas y nos reencontramos”, relató Mejías sobre el tenso operativo policial desencadenado por la presunta presencia de un individuo armado dentro del complejo comercial.

En una entrevista exclusiva con LUN, Mejías compartió detalles sobre los momentos de terror vividos dentro del mall. “Yo creo que me quedé paralizado porque la tienda cerró sus puertas y no alcancé a salir de ahí. Mi desesperación comenzó porque justo el celular se me había quedado en la casa, entonces no podía llamar a nadie”, contó.

El comediante confesó haber pasado por todo tipo de escenarios en su mente mientras permanecía encerrado, temiendo por la seguridad de sus seres queridos. “Pensé como que quizás quien andaba disparando podía estar escondido en una tienda y agarrar a alguien de rehén”, relató.

Afortunadamente, la familia logró salir ilesa de esta experiencia traumática y el humorista logró reunirse con su hijo mayor. “Nos fuimos al tiro, muy asustados pero a salvo. Amo Chile csm”, concluyó el humorista.