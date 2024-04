“Tienen que endurecer las penas”: El fuerte llamado del suegro de carabinero asesinado

En una emotiva intervención televisiva este viernes, Jorge García, suegro del teniente Emanuel Sánchez, quien perdió la vida en un trágico incidente perpetrado por un grupo de venezolanos en Quinta Normal, compartió un testimonio conmovedor. Agradeció profundamente el apoyo brindado por Carabineros a su hija y su nieto de tres años en estos momentos difíciles, pero también aprovechó la ocasión para expresar críticas contundentes.

“No sé si para algún sector de Chile los carabineros son seres humanos, de verdad que no sé. Porque los derechos humanos son para algunas personas en este país, no para todos. Hoy en día vivimos la muerte de Emanuel, así como hemos vivido la muerte de otros carabineros de la misma forma o incluso peor”, manifestó García en el matinal Tu Día.

El suegro del oficial caído señaló la selectividad de la memoria nacional en cuanto a tragedias y la necesidad de un enfoque más equitativo en la justicia penal. “Este país es de memoria corta para algunas cosas y larga para otras cosas. Con ese pensamiento no vamos a llegar a ningún lado” , subrayó.

García abogó por una reforma en las penas, cuestionando la disparidad entre la sentencia por delitos menores y los crímenes violentos. “Lo que tienen que hacer es endurecer las penas, no puede ser que por robar una gallina te lleven a la cárcel 3 años y por matar una persona sean 5 años, eso es absurdo”, enfatizó.

“Tengo temor de no actuar como quiere la justicia”

En un momento particularmente intenso de su intervención, el suegro de Sánchez compartió el temor que su yerno sentía hacia la justicia en el país. “Él le decía ‘amor, tengo miedo de enfrentarme a los delincuentes y tengo el temor de no actuar como quiere la justicia y me voy a ir preso y me van a dar de baja’. Porque las penas para Carabineros son del infierno”, reveló García.