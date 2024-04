Cony Capelli habló sobre la urgencia de legalizar el aborto en Chile: “Al prohibirlo, no evitas que pase”

La ganadora de Gran Hermano Chile, Constanza Capelli, concedió una íntima entrevista a la Revista Sarah, donde abordó, entre varios temas, su experiencia personal con el aborto. La bailarina compartió cómo esta decisión fue tomada en un contexto de dolor y desesperación, donde ambos, ella y su pareja de entonces, estaban emocionalmente heridos y no podían ofrecer un entorno sano para un niño.

Recordemos que al interior del reality de CHV, la influencer dio a conocer el episodio, en una actividad con sus compañeros. “Yo estuve embarazada, pero aborté a los tres meses porque teníamos una relación muy tóxica y yo no quería que él fuese el padre de mi hijo”, confesó en esa oportunidad.

Ahora, en entrevista con Sarah, la joven recordó ese episodio y relató la experiencia.

“Cuando me enteré de que estaba embarazada y tenía esta relación tortuosa, ambos estábamos dañados y desde ahí no puedes querer de manera sana. Yo me entero que estaba embarazada, cuando lo veo me pongo a llorar, creo que él quería lo mismo, si él hubiese querido tenerlo me lo hubiese insinuado, pero no fue así”, partió señalando.

En un país donde el aborto está penalizado Constanza describió el proceso como una “odisea” y reconoció que lo pasó “horrible”.

“Comprarlo es una odisea, es como comprar droga, o sea, comprar cocaína es más fácil. Es un proceso mafioso y oscuro. Yo llegué a una mujer que se hacía llamar ‘abortera’ porque ayudaba a las mujeres en el proceso. No solo vendía las pastillas, sino que te guiaba. Tuve mucha suerte de encontrarme con ella, me preparó emocionalmente para lo que iba a hacer”, relató.

En ese sentido recordó que fue “doloroso” físicamente, sin embargo lo sintió “soportable”. “Hay casos que han terminado en tragedias por malas indicaciones”, reconoció la influencer.

Enseguida compartió un mensaje contundente y abogó por la legalización del aborto, enfatizando la importancia de hacerlo correctamente para evitar que las mujeres seguirán abortando, pero bajo condiciones peligrosas y arriesgadas. Su llamado fue claro: “No quiero dar el mensaje de ‘sí, aborten ilegalmente’. Mi mensaje es el contrario. Legalicemos y hagámoslo bien, para que no ocurran esas tragedias, porque al final, al prohibirlo, no evitas que pasen. Las mujeres abortamos y seguiremos abortando”.

En última instancia, la chica reality abordó la situación en Chile, donde actualmente el aborto, referido al aborto inducido, está permitido sólo para salvar la vida de la madre, inviabilidad fetal o por violación.

“En Chile solo se puede abortar si a la mujer la violaron, y creo que tenemos que pensar en cómo tú te sientes, o si estás realmente preparada para ser madre”, expresó Capelli.

“Además, la mayoría de las responsabilidades judiciales son para nosotras. Entonces, no creo que deba ser ‘tuviste sexo sin condón, entonces tu condena es hacerte cargo’. No, porque al final no solo sufres tú, sufre un niño que no tiene la culpa”, sentenció.

Cabe recordar que hace un par de semanas, el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) sancionó a Chilevisión por emitir la confesión que realizó Constanza Capelli en “Gran Hermano”. En ese entonces el organismo definió una multa de 200 UTM, aproxidamente 13 millones de pesos, por “infringir el correcto funcionamiento de los servicios de televisión contenido en el artículo 1° de la Ley N° 18.838″.