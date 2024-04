Revelan país donde quería viajar Jadue y por qué fiscal se lo prohibió: Alcalde acusó “atentado a la democracia”

Este jueves el alcalde de Recoleta Daniel Jadue denunció la ingrata sorpresa que se llevó al llegar a la zona de policía internacional del aeropuerto de Santiago, cuando la PDI lo retuvo en su intención de emprender vuelo rumbo a Venezuela, país donde fue invitado por el propio presidente Nicolás Maduro.

Según dieron cuenta en el diario La Tercera, el jefe comunal llegó la noche del miércoles a terminal aéreo Arturo Merino Benítez con el fin de tomar un avión de la aerolínea Copa, con destino Caracas y escala en Panamá. Supuestamente, en un viaje que lo traería de regreso a Chile a los tres días.

Pero, antes que pudiera pasar, la PDI alertó de su presencia a la fiscal Giovanna Herrera, quien a su vez se comunicó con el abogado de Jadue para indicarle que si llegaba a salir del país, pondría una orden de captura. Esto, por la investigación que hay contra él por cohecho, administración desleal, fraude al Fisco y estafa, delitos por los cuales será formalizado el próximo 29 de mayo.

Ante esto, la fiscal determinó que el viaje, probablemente, era para “solicitar asilo político en Venezuela” y evadir la formalización de la Fiscalía Centro Norte, indicó el citado medio.

Alcalde Jadue anuncia acciones legales

Tras la advertencia, el alcalde se quedó en Chile, pero realizó una denuncia en su red X y anunció acciones legales, puesto que no se encuentra con medidas cautelares ni arraigo nacional, por lo tanto, consideró que se trató de un “atentado a la democracia y una medida autoritaria e inconstitucional”, escribió.

“Hoy me impidieron viajar fuera de Chile por tres días. No tengo ninguna medida cautelar. Fiscal me amenaza con detenerme. Esto es un atentando a la democracia y una medida autoritaria e inconstitucional. Ejerceré todas las acciones legales para frenar estas arbitrariedades!”, publicó con molestia.