Aldo Duque, muy decepcionado, le cobra sentimientos a José Antonio Kast: “¡Tres veces me negó!”

Muy decepcionado, y con rabia, Aldo Duque le cobró sentimientos, dirigiéndose a él en directo por la pantalla del programa político en el que es panelista, a José Antonio Kast por desdecirse de el supuesto apoyo a candidatura a la alcaldía de la comuna de Santiago, que asegura le habría prometido.

“Quiero hablarle a usted, don José Antonio Kast. El domingo recién pasado usted, entrevistado en el programa ‘Mesa Central’, en tres oportunidades se le preguntó si usted me apoyaría. ¡Y usted las tres veces me negó!”, emplazó el abogado, mirando a la cámara en la edición de este miércoles de “Sin Filtros”.

Resulta que el líder del Partido Republicano habría indicado la intención de apoyar la candidatura de Sebastián Sichel para el sillón edilicio en la tradicional plaza metropolitana, elección en la cual también competirá Irací Hassler, buscando la reelección.

“José Antonio Kast, usted y yo nos dimos la mano, cuando nos sentamos frente a una mesa, nos miramos a los ojos y dijimos ‘los dos creemos en lo mismo’”, sacó a colación Duque.

“Volvería a votar por usted”

Aunque se encontraba muy sentido, aseguró que, de todos modos, votaría por Kast. “Me decepcionó con esa entrevista”, pero “si volviera a ser el último dique de Chile frente al comunismo, créame que no me temblaría la mano para volver a votar por usted”, aseguró el jurista.

“Espero, con sinceridad, una explicación de su parte... Y si no me la quiere dar, no importa”, porque de todas formas, “volvería a votar por usted”.

El profesional aprovechó la instancia para arremeter, de paso, en contra de Sichel. “¡Yo me quedé en Chile cuando usted fue a la segunda vuelta presidencial¡ ¡Y fui su apoderado de mesa! ¡Yo no me fui a Italia! ¡No fui yo el que le dio la espalda!”, advirtió, en directa referencia a la figura que competirá con él por la alcaldía de Santiago.

Asimismo, reprochó el domicilio de su contendor en la elección por la céntrica comuna. “Yo no quiero ser candidato por Santiago viniendo de Las Condes. Yo vivo en Santiago y usted lo sabe porque hasta lo invité a mi departamento”, enfatizó.