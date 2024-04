Juicio por femicidio de Nayara Vit: Adriana Barrientos acusa actitud “matonesca” de abogado que la citó a declarar como testigo

“Me llamó a declarar como testigo la defensa de Rodrigo del Valle”, dijo al llegar al Centro de Justicia la modelo y panelista de farándula, Adriana Barrientos, quien es una de las 200 personas que prestará testimonio en el juicio oral que se inicia este jueves 25 de abril, por el homicidio de la modelo brasileña Nayara Vit.

El caso se remonta a julio de 2021, cuando la modelo brasileña murió tras caer desde el departamento -ubicado en un piso 12- que compartía con su pareja, Rodrigo del Valle, en la comuna de Las Condes, y que en un inicio se rotuló como suicidio.

Sin embargo, tras la insistencia de una abogada cercana a Nayara Vit, se reabrió la investigación por un presunto femicidio de la modelo, ya que varias personas indicaron que hubo una discusión previa a la caída de la mujer por el balcón del departamento, por lo que en el juicio oral se indagará si Rodrigo del Valle empujó o no a su pareja desde el piso 12.

La fiscalía en tanto, pedirá 20 años de cárcel para Rodrigo del Valle por el femicidio de la modelo.

Adriana Barrientos acusó actitud “matonesca” del abogado defensor

En ese contexto, Adriana Barrientos llegó hasta el Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago tras ser citada como testigo, pero aseguró que no entendía los motivos por los cuales fue llamada, ya que no tenía cercanía con el acusado ni con la modelo fallecida, pese a que los conocía porque eran “vecinos del barrio”.

Barrientos dijo haber ido bastante molesta porque se enteró por terceras personas y no por la fiscalía o el abogado que la mencionó como testigo, añadiendo que el defensor de Rodrigo del Valle tuvo una actitud “matonesca” con ella.

“Me llama la defensa de Rodrigo del Valle, pero a mí nunca se me notificó (...) La defensa de Rodigo del Valle me dijo de forma matonesca, ‘atrévete a no llegar’, eso me dijo el abogado”, indicó Barrientos.

La modelo apuntó que tras contactarse con el Ministerio Público le explicaron que le habían recomendado no asistir, pero que decidió ir porque si no lo hacía, “tengo que pagar 500 mil pesos”.